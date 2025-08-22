fechar
Onde assistir | Notícia

Coritiba x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líder da Série B, o Coritiba recebe o Remo, 5º colocado, que busca se aproximar do G4 e seguir sonhando com o acesso à elite em 2026.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 14:30
Imagem do meia Jaderson, do Remo
Imagem do meia Jaderson, do Remo - Samara Miranda/Ascom Remo

Coritiba e Remo se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Como chegam as equipes?

O Coxa chega ao confronto com a responsabilidade de defender a liderança da Série B, com 42 pontos – um a mais que o vice-líder Goiás.

Apesar da boa campanha geral, o time comandado por Mozart precisa melhorar seu desempenho como mandante, já que tem apenas a nona melhor campanha em casa na competição.

Do outro lado, o Leão ocupa a quinta colocação com 34 pontos e segue firme na briga por uma vaga no G4. A equipe do técnico António Oliveira vem de um empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP e busca somar pontos fora de casa para seguir sonhando com o acesso à Série A em 2026.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Coritiba e Remo terá transmissão de ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Youtube do Desimpedidos.

Ficha de jogo

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
  • Data: Sábado, 23 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Onde assistir: ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney + e Desimpedidos

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Morisco; Tiago Coser, Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado e Sebastián Gómez; Lucas Ronier, Josué e Clayson; Dellatorre. Técnico: Mozart.

Remo

Marcelo Rangel; Nathan, Camutanga, Reynaldo e Alan Rodriguez; Caio e Nicolás Ferreira; Marrony, Janderson e Pedro Rocha; Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.

Leia também

West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Premier League

West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Juventude x Vasco ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Série A

Transmissão Juventude x Vasco ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags