Coritiba x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Líder da Série B, o Coritiba recebe o Remo, 5º colocado, que busca se aproximar do G4 e seguir sonhando com o acesso à elite em 2026.
Coritiba e Remo se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).
Como chegam as equipes?
O Coxa chega ao confronto com a responsabilidade de defender a liderança da Série B, com 42 pontos – um a mais que o vice-líder Goiás.
Apesar da boa campanha geral, o time comandado por Mozart precisa melhorar seu desempenho como mandante, já que tem apenas a nona melhor campanha em casa na competição.
Do outro lado, o Leão ocupa a quinta colocação com 34 pontos e segue firme na briga por uma vaga no G4. A equipe do técnico António Oliveira vem de um empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP e busca somar pontos fora de casa para seguir sonhando com o acesso à Série A em 2026.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Coritiba e Remo terá transmissão de ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Youtube do Desimpedidos.
Ficha de jogo
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
- Data: Sábado, 23 de agosto de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
- Onde assistir: ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney + e Desimpedidos
Prováveis escalações
Coritiba
Pedro Morisco; Tiago Coser, Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado e Sebastián Gómez; Lucas Ronier, Josué e Clayson; Dellatorre. Técnico: Mozart.
Remo
Marcelo Rangel; Nathan, Camutanga, Reynaldo e Alan Rodriguez; Caio e Nicolás Ferreira; Marrony, Janderson e Pedro Rocha; Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.