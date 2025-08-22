Coritiba x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Líder da Série B, o Coritiba recebe o Remo, 5º colocado, que busca se aproximar do G4 e seguir sonhando com o acesso à elite em 2026.

Coritiba e Remo se enfrentam neste sábado (23), em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Como chegam as equipes?

O Coxa chega ao confronto com a responsabilidade de defender a liderança da Série B, com 42 pontos – um a mais que o vice-líder Goiás.

Apesar da boa campanha geral, o time comandado por Mozart precisa melhorar seu desempenho como mandante, já que tem apenas a nona melhor campanha em casa na competição.

Do outro lado, o Leão ocupa a quinta colocação com 34 pontos e segue firme na briga por uma vaga no G4. A equipe do técnico António Oliveira vem de um empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP e busca somar pontos fora de casa para seguir sonhando com o acesso à Série A em 2026.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Coritiba e Remo terá transmissão de ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney+ e Youtube do Desimpedidos.

Ficha de jogo

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Série B do Campeonato Brasileiro – 23ª rodada Data: Sábado, 23 de agosto de 2025

Sábado, 23 de agosto de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR) Onde assistir: ESPN, Rede TV, SportyNet, Disney + e Desimpedidos

Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Morisco; Tiago Coser, Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado e Sebastián Gómez; Lucas Ronier, Josué e Clayson; Dellatorre. Técnico: Mozart.

Remo

Marcelo Rangel; Nathan, Camutanga, Reynaldo e Alan Rodriguez; Caio e Nicolás Ferreira; Marrony, Janderson e Pedro Rocha; Matheus Davó. Técnico: António Oliveira.