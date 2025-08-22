fechar
Onde assistir | Notícia

West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Este será o segundo duelo entre as equipes em 2025/26; no primeiro, o Sunderland venceu a equipe do West Ham por 3 a 0 no Stadium of Light.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 13:34
Jogadores do Chelsea comemorando vitória sobre o Benfica
Jogadores do Chelsea comemorando vitória sobre o Benfica - Instagram/Chelsea

West Ham e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (22/8), pela segunda rodada da Premier League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra.

Este será o segundo confronto das duas equipes na temporada 2025/2026. No duelo anterior, o West Ham acabou sendo derrotado pelo Sunderland por 3 a 0, no último sábado (16/8), no Stadium of Light, em Sunderland.

Com esse resultado negativo, a equipe ocupa a vice-lanterna da competição. Por sua vez, o Chelsea empatou sem gols com o Crystal Palace no domingo (17/8), em partida realizada no Stamford Bridge, em Londres. Os Blues somam um ponto e estão na 11ª colocação da tabela.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre West Ham e Chelsea será transmitido pelo canal ESPN (TV fechada).

Ficha de jogo

  • Data: 22 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra.
  • Onde assistir: ESPN

Próvaveis escalações

West Ham

Hermansen, Kilman, Aguerd e Todibo; Diouf, Guido Rodriguez, Ward-Prowse e Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Füllkrug e Bowen. Técnico: Graham Potter.

Chelsea

Sanchez; Reece James, Chalobah, Acheampong e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo, Bynoe-Gittens, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

