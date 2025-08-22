West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Este será o segundo duelo entre as equipes em 2025/26; no primeiro, o Sunderland venceu a equipe do West Ham por 3 a 0 no Stadium of Light.

West Ham e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (22/8), pela segunda rodada da Premier League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra.

Este será o segundo confronto das duas equipes na temporada 2025/2026. No duelo anterior, o West Ham acabou sendo derrotado pelo Sunderland por 3 a 0, no último sábado (16/8), no Stadium of Light, em Sunderland.

Com esse resultado negativo, a equipe ocupa a vice-lanterna da competição. Por sua vez, o Chelsea empatou sem gols com o Crystal Palace no domingo (17/8), em partida realizada no Stamford Bridge, em Londres. Os Blues somam um ponto e estão na 11ª colocação da tabela.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre West Ham e Chelsea será transmitido pelo canal ESPN (TV fechada).

Ficha de jogo

Data: 22 de agosto de 2025

22 de agosto de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra.

Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra. Onde assistir: ESPN

Próvaveis escalações

West Ham

Hermansen, Kilman, Aguerd e Todibo; Diouf, Guido Rodriguez, Ward-Prowse e Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Füllkrug e Bowen. Técnico: Graham Potter.

Chelsea

Sanchez; Reece James, Chalobah, Acheampong e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo, Bynoe-Gittens, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.