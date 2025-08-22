West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
West Ham e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (22/8), pela segunda rodada da Premier League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra.
Este será o segundo confronto das duas equipes na temporada 2025/2026. No duelo anterior, o West Ham acabou sendo derrotado pelo Sunderland por 3 a 0, no último sábado (16/8), no Stadium of Light, em Sunderland.
Com esse resultado negativo, a equipe ocupa a vice-lanterna da competição. Por sua vez, o Chelsea empatou sem gols com o Crystal Palace no domingo (17/8), em partida realizada no Stamford Bridge, em Londres. Os Blues somam um ponto e estão na 11ª colocação da tabela.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre West Ham e Chelsea será transmitido pelo canal ESPN (TV fechada).
Ficha de jogo
- Data: 22 de agosto de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra.
- Onde assistir: ESPN
Próvaveis escalações
West Ham
Hermansen, Kilman, Aguerd e Todibo; Diouf, Guido Rodriguez, Ward-Prowse e Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Füllkrug e Bowen. Técnico: Graham Potter.
Chelsea
Sanchez; Reece James, Chalobah, Acheampong e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo, Bynoe-Gittens, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.