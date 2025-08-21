Record se empolga e consegue entrevista com Hytalo Santos após escândalo
A Record se movimentou e conseguiu uma entrevista com Hytalo Santos, após o influencer está com nome associado a suposto tráfico de pessoas e exploração sexual, denunciado pelo influencer Felca.
O influencer vai conceder entrevista exclusiva, direto da cadeia, para o apresentador Roberto Cabrini, do Domingo Espetacular. A emissora dos Bispos já pretende veicular a conversa polêmica já no próximo domingo (24). Quem autorizou a emissora essa façanha foi Antônio Rudimacy Firmino de Sousa. Ele é juiz da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.
“A referida entrevista deverá ocorrer com obediência às regras estabelecidas pela unidade penitenciária onde se encontram os detidos, com as cautelas de estilo como medida de segurança”, reforçou o juiz.
Segundo o colunista, a Globo estava na cola de Hytalo Santos para uma entrevista, contudo o influenciador teria recusado. Já Felca, que fez um vídeo denunciando Hytalo, chamou a atenção das autoridades e artistas. Em entrevista ao Fantástico, ele confessou que tem recebido ameaças de morte.
