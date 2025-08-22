fechar
CRB x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Furacão não vence há sete partidas e busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Equipe alagoana venceu seus dois últimos jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/08/2025 às 13:29 | Atualizado em 22/08/2025 às 13:30
Jogadores do Athletico-PR
Jogadores do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

CRB e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (23), às 20h30 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Como chegam as equipes

O CRB ocupa a décima colocação na tabela e busca a vitória para se aproximar do G-4. A equipe alagoana vive boa fase, já que venceu seus dois últimos jogos na Série B.

O Athletico-PR não venceu nenhuma de suas sete últimas partidas e vive péssimo momento na atual temporada. O time da capital paranaense está em 13º lugar na classificação.

Onde assistir CRB x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 23/08 - 20h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 23
  • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Alemão e Matheus Ribeiro; Meritão, Crystopher e Danielzinho; Douglas Baggio, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Riquelme, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

