Após lesão contra Palmeiras, Lucas Lima torna-se dúvida para duelo contra o Vasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com dores no tornozelo, camisa 10 precisou ser substituído no confronto contra a equipe alviverde e pode ficar fora do próximo jogo do Leão da Ilha

Após a derrota contra o Palmeiras, pelo placar de 3 a 0, o Sport volta suas atenções para o duelo contra o Vasco, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo contra o Cruz-Maltino, o time comandado por Daniel Paulista pode ter um desfalque importante. O meia Lucas Lima, grande destaque da equipe rubro-negra, foi substituído no último jogo, com dores no tornozelo.

O camisa 10 precisará passar por nova avaliação, que será realizada após o retorno do Leão da Ilha ao Recife, para saber se houve uma lesão.

O técnico Daniel Paulista comentou a lesão do atleta. Em coletiva de imprensa, o comandante afirmou que existe uma preocupação em relação à disponibilidade do jogador.

"Nos preocupa. É um atleta que torceu o tornozelo na jogada. Ainda mais em um campo sintético, que esse tipo de situação pode ser mais forte do que a imagem mostra.

Mas vamos ter tranquilidade. O atleta já iniciou o tratamento e fará o máximo para estar na melhor condição e nos ajudar na próxima partida", declarou Daniel Paulista.

Possível substituto de Lucas Lima

Sem Lucas Lima, o Sport também não poderia contar com o argentino Atencio, que negocia sua saída para o futebol dos Emirados Árabes.

Outro jogador que poderia ser opção para substituir o camisa 10 é Sérgio Oliveira, mas o português está em processo de transição física após lesão no ligamento.

Na partida anterior, o escolhido para substituir Lucas Lima foi o ponta Romarinho. Matheusinho, que atuava pelo setor, foi deslocado para o meio.

O Leão da Ilha segue sua preparação para encarar o Vasco no próximo domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro.

A equipe rubro-negra segue na lanterna da tabela, com 10 pontos, e busca diminuir a diferença para o próprio time cruz-maltino, que está em nove pontos. O confronto em solo pernambucano é válido pela 22ª rodada do Brasileirão.