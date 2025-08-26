Após lesão contra Palmeiras, Lucas Lima torna-se dúvida para duelo contra o Vasco
Com dores no tornozelo, camisa 10 precisou ser substituído no confronto contra a equipe alviverde e pode ficar fora do próximo jogo do Leão da Ilha
Após a derrota contra o Palmeiras, pelo placar de 3 a 0, o Sport volta suas atenções para o duelo contra o Vasco, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Para o duelo contra o Cruz-Maltino, o time comandado por Daniel Paulista pode ter um desfalque importante. O meia Lucas Lima, grande destaque da equipe rubro-negra, foi substituído no último jogo, com dores no tornozelo.
O camisa 10 precisará passar por nova avaliação, que será realizada após o retorno do Leão da Ilha ao Recife, para saber se houve uma lesão.
O técnico Daniel Paulista comentou a lesão do atleta. Em coletiva de imprensa, o comandante afirmou que existe uma preocupação em relação à disponibilidade do jogador.
"Nos preocupa. É um atleta que torceu o tornozelo na jogada. Ainda mais em um campo sintético, que esse tipo de situação pode ser mais forte do que a imagem mostra.
Mas vamos ter tranquilidade. O atleta já iniciou o tratamento e fará o máximo para estar na melhor condição e nos ajudar na próxima partida", declarou Daniel Paulista.
Possível substituto de Lucas Lima
Sem Lucas Lima, o Sport também não poderia contar com o argentino Atencio, que negocia sua saída para o futebol dos Emirados Árabes.
Outro jogador que poderia ser opção para substituir o camisa 10 é Sérgio Oliveira, mas o português está em processo de transição física após lesão no ligamento.
Na partida anterior, o escolhido para substituir Lucas Lima foi o ponta Romarinho. Matheusinho, que atuava pelo setor, foi deslocado para o meio.
O Leão da Ilha segue sua preparação para encarar o Vasco no próximo domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro.
A equipe rubro-negra segue na lanterna da tabela, com 10 pontos, e busca diminuir a diferença para o próprio time cruz-maltino, que está em nove pontos. O confronto em solo pernambucano é válido pela 22ª rodada do Brasileirão.