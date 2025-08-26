De saída! Atencio deve deixar o Sport rumo ao futebol dos Emirados Árabes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Meia argentino chegou ao Leão da Ilha "a peso de ouro" após se destacar no Central Córdoba, mas deve deixar o time pernambucano após seis meses

O Sport pode perder uma peça importante para a sequência da temporada. O meia argentino Rodrigo Atencio está em negociações para deixar o time pernambucano rumo ao futebol dos Emirados Árabes.

Segundo informações do GE, confirmadas pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, contratado por R$ 12 milhões no início da atual temporada, o jogador deixa o clube em definitivo para se juntar ao Oriente Médio. O clube interessado é o Al-Jazira.

Com contrato até 2029, o argentino deseja deixar a Ilha do Retiro imediatamente. Reserva nos últimos jogos, o ponta ficou de fora da última partida do time, contra o Palmeiras.



Histórico de Atencio no Sport

Em 18 partidas disputadas com a camisa rubro-negra, sendo apenas seis como titular, o argentino balançou as redes em apenas três oportunidades.

O jogador chegou de maneira fulminante ao Leão, ao marcar em sua estreia, diante do Sousa, pela Copa do Nordeste.

Todos os gols do argentino com a camisa do Sport, foram marcados em suas quatro primeiras partidas, já que também balançou as redes contra Moto Club e Petrolina.

O último jogo de Atencio com a camisa do Sport foi diante do Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão, onde foi substituído ainda no início da segunda etapa.