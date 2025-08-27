Antes do Bahia, Sport havia sido o último nordestino com atleta convocado para a Seleção: relembre
Corte de Joelinton, revelado pelo próprio Leão da Ilha, abre espaço para a convocação do meia Jean Lucas, que defende as cores do Tricolor de Aço
Nesta quarta-feira (27), uma novidade agitou a convocação da Seleção Brasileira, que se prepara para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O meia Jean Lucas, do Bahia, foi convocado após o corte do meia Joelinton, do Newcastle, por lesão.
A convocação do jogador do Esquadrão representa um momento importante para o futebol nordestino, que não via um atleta ser convocado para a Amarelinha desde 2017.
O único atleta a ser chamado para a Seleção Brasileira enquanto atuava em um time da região era o atacante Diego Souza, à época, o jogador era o principal destaque do Sport.
Relembre a trajetória de Diego Souza na Seleção com a camisa do Sport
Ídolo rubro-negro, o camisa 87 do Leão atuou em cinco partidas pela Seleção Brasileira enquanto defendia as cores do clube pernambucano.
Primeiramente, o jogador foi convocado pelo técnico Tite para um amistoso contra a Seleção Colombiana, em janeiro daquele ano, em partida que contou apenas com atletas do Brasileirão.
Após se destacar, Diego Souza foi novamente chamado para a Data FIFA seguinte, contra Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Em junho daquele ano, veio sua principal atuação com a camisa amarela. O atacante foi titular em amistoso contra a Austrália, onde balançou as redes em duas oportunidades. O primeiro gol foi marcado aos 10 segundos de jogo, um recorde para a Amarelinha.
Seu último jogo pela Seleção Brasileira foi disputado em novembro de 2017, contra o Japão.
Antes de Diego Souza, o último jogador a ser convocado para a Seleção Brasileira havia sido o lateral-esquerdo Douglas Santos, em 2013, para jogos contra Bolívia e Chile.
O jogador, que na época defendia o Náutico, está de volta à Seleção Brasileira, já que está presente na lista de Carlo Ancelotti.
Convocação da Seleção Brasileira
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);
- Defensores: Alexsandro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)
- Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)