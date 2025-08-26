Após 21 anos, Seleção Brasileira volta a ter convocados revelados em dois clubes de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Douglas Santos, lateral-esquerdo revelado pelo Náutico, e Joelinton, meia revelado pelo Sport, estão presentes na lista anunciada por Carlo Ancelotti

A última convocação da Seleção Brasileira contou com a presença de nomes conhecidos dos torcedores pernambucanos.

O lateral-esquerdo Douglas Santos, revelado pelo Náutico, bem como o volante Joelinton, formado nas categorias de base do Sport, estão presentes na lista.

Desde 2003, a Seleção Brasileira não levava à campo atletas revelados por dois clubes do Trio de Ferro (Náutico, Santa Cruz e Sport).

Na ocasião, os meias Rivaldo e Juninho Pernambucano, revelados por Santa Cruz e Sport, respectivamente, entraram em campo em duelo contra o Uruguai, que terminou empatado por 3 a 3.

Desde então, apenas atletas formados por, no máximo, um clube pernambucano, estiveram presentes em uma convocação da Seleção Brasileira.

Convocação da Seleção Brasileira



Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);

Defensores: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)

Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)