Após 21 anos, Seleção Brasileira volta a ter convocados revelados em dois clubes de Pernambuco

Douglas Santos, lateral-esquerdo revelado pelo Náutico, e Joelinton, meia revelado pelo Sport, estão presentes na lista anunciada por Carlo Ancelotti

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 26/08/2025 às 16:22
Carlo Ancelotti na área técnica em Equador x Brasil
Carlo Ancelotti na área técnica em Equador x Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

A última convocação da Seleção Brasileira contou com a presença de nomes conhecidos dos torcedores pernambucanos.

O lateral-esquerdo Douglas Santos, revelado pelo Náutico, bem como o volante Joelinton, formado nas categorias de base do Sport, estão presentes na lista.

Desde 2003, a Seleção Brasileira não levava à campo atletas revelados por dois clubes do Trio de Ferro (Náutico, Santa Cruz e Sport).

Na ocasião, os meias Rivaldo e Juninho Pernambucano, revelados por Santa Cruz e Sport, respectivamente, entraram em campo em duelo contra o Uruguai, que terminou empatado por 3 a 3.

Desde então, apenas atletas formados por, no máximo, um clube pernambucano, estiveram presentes em uma convocação da Seleção Brasileira.

Leia Também

Convocação da Seleção Brasileira

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians);
  • Defensores: Alexsandro (Lille), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)
  • Meias: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Lucas Paquetá (West Ham)
  • Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)

