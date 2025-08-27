Seleção Brasileira: Alex Sandro e Joelinton são cortados e Ancelotti convoca jogador do Bahia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jogadores de Flamengo e Newcastle sofreram lesões e estão fora da lista divulgada por Carlo Ancelotti na última segunda-feira; Jean Lucas ganha chance

O treinador Carlo Ancelotti divulgou nesta quarta-feira (27), os cortes do lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, e do volante Joelinton, do Newcastle, da lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dia 4 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias.

Ambos os jogadores foram cortados por lesão, mas apenas Joelinton terá um substituto. Trata-se de Jean Lucas, do Bahia, que estava na pré-lista e agora recebe uma oportunidade, pela primeira vez, com a camisa verde e amarela.

Com o corte de Alex Sandro, foi grande a expectativa para a convocação de Luciano Juba, que vinha sendo bastante especulado, e pedido, por torcedores e imprensa na lista original divulgada na última segunda-feira (25).

No entanto, Ancelotti já havia chamado três laterais-esquerdos (Alex Sandro, Caio Henrique e Douglas Santos), o que, além do fato da ausência do nome de Juba na pré-lista, explica a ausência do também jogador do Bahia, que volta a ter um jogador convocado depois de 34 anos.

O último jogador convocado havia sido o meia Luís Henrique, que foi chamado para um amistoso contra a Iugoslávia, vencido pelo Brasil pelo placar de 3 x 1 em outubro de 1991.

À época, o treinador era Carlos Alberto Parreira, que fazia sua estreia e dava início a um trabalho que conquistaria o Tetra na Copa do Mundo de 1994.

Números de Jean Lucas no Bahia

Jogador de 27 anos, Jean Lucas costuma atuar entre as faixas de defesa e ataque do meio-campo, não sendo nem um camisa 5 nem um camisa 10.

Com passagens por Flamengo, Santos, Lyon e Monaco, o meia chegou ao Bahia no ano passado.

Desde lá, disputou 102 jogos com a camisa tricolor, marcando 15 gols e dando 7 assistências. Nesta temporada, de 2025, disputou 41 jogos, marcou 6 gols e deus 2 assistências.