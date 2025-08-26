Ao vivo! Resultado de Brasil x Porto Rico em tempo real no Mundial feminino de vôlei

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Brasileira, comandada por Zé Roberto Guimarães, começou a competição com vitórias em cima da Grécia e da França pelo Grupo C

O Brasil busca manter 100% de aproveitamento no Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia, e também contra Porto Rico, adversário desta terça-feira (26/08), às 09h30 (horário de Brasília).

Até o momento, são três vitórias em três jogos contra as portorriquenhas. A equipe brasileira venceu Grécia e França, nas duas primeiras partidas do Grupo C. A seguir, placar set por set.

Brasil 3 sets 0 Grécia

Brasil 3 sets 2 França

Resultado de Brasil x Porto Rico no Mundial feminino de vôlei

A Seleção Brasileira encerrará a participação na fase de grupos, para pensar no rival das oitavas de final, assim como Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda, que sairá do Grupo F.

Matéria em atualização

Oitavas de final

29 de agosto, sexta-feira

07h: Vencedor do A x Segundo do H



10h30: Vencedor do H x Segundo do A



30 de agosto, sábado

07h: Vencedor do B x Segundo do G



10h30: Vencedor do G x Segundo do B



31 de agosto, domingo