Ao vivo! Resultado de Brasil x Porto Rico em tempo real no Mundial feminino de vôlei
A Seleção Brasileira, comandada por Zé Roberto Guimarães, começou a competição com vitórias em cima da Grécia e da França pelo Grupo C
O Brasil busca manter 100% de aproveitamento no Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia, e também contra Porto Rico, adversário desta terça-feira (26/08), às 09h30 (horário de Brasília).
Até o momento, são três vitórias em três jogos contra as portorriquenhas. A equipe brasileira venceu Grécia e França, nas duas primeiras partidas do Grupo C. A seguir, placar set por set.
- Brasil 3 sets 0 Grécia
- Brasil 3 sets 2 França
Resultado de Brasil x Porto Rico no Mundial feminino de vôlei
A Seleção Brasileira encerrará a participação na fase de grupos, para pensar no rival das oitavas de final, assim como Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda, que sairá do Grupo F.
Matéria em atualização
Oitavas de final
29 de agosto, sexta-feira
- 07h: Vencedor do A x Segundo do H
- 10h30: Vencedor do H x Segundo do A
30 de agosto, sábado
- 07h: Vencedor do B x Segundo do G
- 10h30: Vencedor do G x Segundo do B
31 de agosto, domingo
- 07h: Vencedor do C x Segundo do F
- 10h30: Vencedor do F x Segundo do C