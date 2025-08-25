fechar
Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o chaveamento e adversário do Brasil nas oitavas de final

A primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino 2025 termina na quarta (27), definindo as equipes que avançam para as oitavas de final.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/08/2025 às 16:26
Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei celebram ponto na VNL
Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei celebram ponto na VNL - Reprodução/ Volleyball World

A primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino 2025 está próxima do fim. Ao longo da próxima quarta-feira (27), serão realizados os últimos jogos antes das oitavas de final.

As duas melhores equipes de cada grupo avançarão para a fase eliminatória, disputada em sistema de mata-mata até a final.

A seleção brasileira feminina, atual vice-campeã do torneio, está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia.

Quem será o próximo adversário do Brasil nas oitavas de final?

Caso o Brasil se classifique em primeiro no Grupo C, enfrentará a segunda equipe do Grupo F, que poderá ser a China ou a República Dominicana.

Se o Brasil terminar em segundo no Grupo C, irá encarar o vencedor do Grupo F, que também poderá ser uma das duas equipes mencionadas.

Resumindo: seja em primeiro ou segundo, o Brasil enfrentará uma das duas equipes do Grupo F.

Chaveamento e programação do mata-mata do Mundial de vôlei feminino 2025

Oitavas de final

29 de agosto, sexta-feira

  • 7h: Vencedor do A x Segundo do H
  • 10h30: Vencedor do H x Segundo do A

30 de agosto, sábado

  • 7h: Vencedor do B x Segundo do G
  • 10h30: Vencedor do G x Segundo do B

31 de agosto, domingo

  • 7h: Vencedor do C x Segundo do F
  • 10h30: Vencedor do F x Segundo do C

1º de setembro, segunda-feira

  • 7h: Vencedor do D x Segundo do E
  • 10h30: Vencedor do E x Segundo do D

Quartas de final

3 de setembro, quarta-feira

  • 7h: Quartas de final 1 (A e H)
  • 10h30: Quartas de final 2 (B e G)

4 de setembro, quinta-feira

  • 7h: Quartas de final 3 (C e F)
  • 10h30: Quartas de final 4 (D e E)

Semifinais

6 de setembro, sábado

  • 5h30: Semifinal 1 (vencedores das quartas 1 e 4)
  • 9h30: Semifinal 2 (vencedores das quartas 2 e 3)

Final

7 de setembro, domingo

  • 5h30: Disputa do bronze
  • 9h30: Disputa do ouro

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto, às 9h30: Brasil x Porto Rico

