Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o chaveamento e adversário do Brasil nas oitavas de final
A primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino 2025 termina na quarta (27), definindo as equipes que avançam para as oitavas de final.
A primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino 2025 está próxima do fim. Ao longo da próxima quarta-feira (27), serão realizados os últimos jogos antes das oitavas de final.
As duas melhores equipes de cada grupo avançarão para a fase eliminatória, disputada em sistema de mata-mata até a final.
A seleção brasileira feminina, atual vice-campeã do torneio, está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia.
Quem será o próximo adversário do Brasil nas oitavas de final?
Caso o Brasil se classifique em primeiro no Grupo C, enfrentará a segunda equipe do Grupo F, que poderá ser a China ou a República Dominicana.
Se o Brasil terminar em segundo no Grupo C, irá encarar o vencedor do Grupo F, que também poderá ser uma das duas equipes mencionadas.
Resumindo: seja em primeiro ou segundo, o Brasil enfrentará uma das duas equipes do Grupo F.
Chaveamento e programação do mata-mata do Mundial de vôlei feminino 2025
Oitavas de final
29 de agosto, sexta-feira
- 7h: Vencedor do A x Segundo do H
- 10h30: Vencedor do H x Segundo do A
30 de agosto, sábado
- 7h: Vencedor do B x Segundo do G
- 10h30: Vencedor do G x Segundo do B
31 de agosto, domingo
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 7h: Vencedor do C x Segundo do F
- 10h30: Vencedor do F x Segundo do C
1º de setembro, segunda-feira
- 7h: Vencedor do D x Segundo do E
- 10h30: Vencedor do E x Segundo do D
Quartas de final
3 de setembro, quarta-feira
- 7h: Quartas de final 1 (A e H)
- 10h30: Quartas de final 2 (B e G)
4 de setembro, quinta-feira
- 7h: Quartas de final 3 (C e F)
- 10h30: Quartas de final 4 (D e E)
Semifinais
6 de setembro, sábado
- 5h30: Semifinal 1 (vencedores das quartas 1 e 4)
- 9h30: Semifinal 2 (vencedores das quartas 2 e 3)
Final
7 de setembro, domingo
- 5h30: Disputa do bronze
- 9h30: Disputa do ouro
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto, às 9h30: Brasil x Porto Rico