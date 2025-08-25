fechar
Volei | Notícia

Brasil x Porto Rico no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

Brasil atualmente lidera o Grupo C e enfrenta o Porto Rico nesta terça (26) pelo Mundial de Vôlei após vitória dominante sobre a França.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/08/2025 às 12:09
Júlia Bergmann, atleta de vôlei da seleção brasileira
Júlia Bergmann, atleta de vôlei da seleção brasileira - (foto: Divulgação/FIVB)

Nesta terça-feira (26), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A equipe enfrentará o Porto Rico, às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos.

A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia.

O histórico do duelo mostra ampla superioridade do Brasil sobre Porto Rico, com três vitórias em três encontros.

A mais recente aconteceu em 20 de setembro de 2023, durante o Pré-Olímpico realizado em Tóquio, no Japão. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9.

No último domingo (24), ao derrotar a França por 3 sets a 2, o time brasileiro assegurou sua classificação para a fase eliminatória do Mundial, junto com Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e Porto Rico contará com transmissão do canal fechado do SporTV e no streaming VBTV.

Ficha de jogo

  • Data: 26 de agosto, domingo
  • Horário: 9h30 (de Brasília)
  • Local: Chiang Mai, na Tailândia
  • Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto, às 9h30: Brasil x Porto Rico

