Brasil x Porto Rico no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo
Brasil atualmente lidera o Grupo C e enfrenta o Porto Rico nesta terça (26) pelo Mundial de Vôlei após vitória dominante sobre a França.
Nesta terça-feira (26), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A equipe enfrentará o Porto Rico, às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos.
A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia.
O histórico do duelo mostra ampla superioridade do Brasil sobre Porto Rico, com três vitórias em três encontros.
A mais recente aconteceu em 20 de setembro de 2023, durante o Pré-Olímpico realizado em Tóquio, no Japão. Na ocasião, a Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/9.
No último domingo (24), ao derrotar a França por 3 sets a 2, o time brasileiro assegurou sua classificação para a fase eliminatória do Mundial, junto com Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Brasil e Porto Rico contará com transmissão do canal fechado do SporTV e no streaming VBTV.
Ficha de jogo
- Data: 26 de agosto, domingo
- Horário: 9h30 (de Brasília)
- Local: Chiang Mai, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto, às 9h30: Brasil x Porto Rico