Transmissão Brasil x Grécia ao vivo e online: veja onde assistir ao Mundial de Vôlei Feminino

A Seleção disputa a fase inicial em Chiang Mai, no norte da Tailândia, 12h à frente do Brasil, com jogos pela manhã no horário de Brasília.

Brasil e Grécia se enfrentam na sexta-feira (22), às 9h30 (de Brasília), na Tailândia, pela estreia do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei.

A seleção fará todas as suas partida da fase inicial na cidade de Chiang Mai, no norte da Tailândia, que está 12h na frente do Brasil. Os jogos serão na parte da manhã, horário de Brasília.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Brasil e Grécia terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere e não será exibido gratuitamente, ficando disponível apenas para assinantes do Globoplay para assistir online.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

Acesse o site da Vitrine da Globo ;

; Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

Baixe o app do Globoplay ( Android | iOS )

| ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

Data: Sexta-feira, 22 de agosto de 2025

Sexta-feira, 22 de agosto de 2025 Horário: 9h30 (de Brasília)

9h30 (de Brasília) Local: Tailândia

Tailândia Competição: Campeonato Mundial Feminino de Vôlei 2025 – Estreia

Campeonato Mundial Feminino de Vôlei 2025 – Estreia Onde assistir: SporTV2 e VBTV

Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025