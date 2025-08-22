fechar
Volei | Notícia

Transmissão Brasil x Grécia ao vivo e online: veja onde assistir ao Mundial de Vôlei Feminino

A Seleção disputa a fase inicial em Chiang Mai, no norte da Tailândia, 12h à frente do Brasil, com jogos pela manhã no horário de Brasília.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 6:00
Imagem da partida do Brasil pela VNL Feminina de Vôlei
Imagem da partida do Brasil pela VNL Feminina de Vôlei - Mauricio Val/FV Imagem/CBV

Brasil e Grécia se enfrentam na sexta-feira (22), às 9h30 (de Brasília), na Tailândia, pela estreia do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei.

A seleção fará todas as suas partida da fase inicial na cidade de Chiang Mai, no norte da Tailândia, que está 12h na frente do Brasil. Os jogos serão na parte da manhã, horário de Brasília.

Transmissão ao vivo, online e grátis?

O confronto entre Brasil e Grécia terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere e não será exibido gratuitamente, ficando disponível apenas para assinantes do Globoplay para assistir online.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
  • Horário: 9h30 (de Brasília)
  • Local: Tailândia
  • Competição: Campeonato Mundial Feminino de Vôlei 2025 – Estreia
  • Onde assistir: SporTV2 e VBTV

Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025

  • Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
  • Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
  • Grupo CBrasil, Porto Rico, França e Grécia
  • Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
  • Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
  • Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
  • Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
  • Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões

