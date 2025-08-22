Transmissão Brasil x Grécia ao vivo e online: veja onde assistir ao Mundial de Vôlei Feminino
A Seleção disputa a fase inicial em Chiang Mai, no norte da Tailândia, 12h à frente do Brasil, com jogos pela manhã no horário de Brasília.
Brasil e Grécia se enfrentam na sexta-feira (22), às 9h30 (de Brasília), na Tailândia, pela estreia do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
O confronto entre Brasil e Grécia terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere e não será exibido gratuitamente, ficando disponível apenas para assinantes do Globoplay para assistir online.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: Sexta-feira, 22 de agosto de 2025
- Horário: 9h30 (de Brasília)
- Local: Tailândia
- Competição: Campeonato Mundial Feminino de Vôlei 2025 – Estreia
- Onde assistir: SporTV2 e VBTV
Grupos do Mundial de Vôlei Feminino 2025
- Grupo A – Tailândia, Suécia, Países Baixos e Egito
- Grupo B – Itália, Cuba, Bélgica e Eslováquia
- Grupo C – Brasil, Porto Rico, França e Grécia
- Grupo D – Estados Unidos, Tchéquia, Argentina e Eslovênia
- Grupo E – Türkiye, Canadá, Bulgária e Espanha
- Grupo F – República Popular da China, República Dominicana, Colômbia e México
- Grupo G – Polônia, Alemanha, Quênia e Vietnã
- Grupo H – Japão, Sérvia, Ucrânia e Camarões