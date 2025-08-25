fechar
Volei |

Classificação do Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela completa e atualizada em tempo real

A seleção brasileira busca conquistar seu primeiro título no Mundial de vôlei feminino, onde já chegou perto em três ocasiões diferentes.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/08/2025 às 14:43
Seleção brasileira feminina começou com o pé direito no Campeonato Mundial de Vôlei 2025. Nesta sexta-feira (22), o time comandado por José Roberto Guimarães não deu chances à Grécia e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/15 e 25/16, pelo Grupo C. A capitã Gabi Guimarães foi o grande destaque da [&amp;#8230;]
Seleção brasileira feminina começou com o pé direito no Campeonato Mundial de Vôlei 2025. Nesta sexta-feira (22), o time comandado por José Roberto Guimarães não deu chances à Grécia e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/15 e 25/16, pelo Grupo C. A capitã Gabi Guimarães foi o grande destaque da [&#8230;] - Foto: Divulgação volleyballworld.com

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2025 será a 20ª edição da competição organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

O torneio ocorrerá entre 22 de agosto e 7 de setembro de 2025, na Tailândia, e contará com a participação de 32 seleções, ampliando a edição anterior, que teve 24 equipes. Além disso, a competição passará a ser realizada bienalmente, com a próxima edição prevista para 2027.

As 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro seleções cada. Na fase de grupos, as equipes se enfrentarão em um sistema de pontos corridos dentro de suas chaves.

As duas melhores de cada grupo avançarão para a fase eliminatória, que será disputada em sistema de mata-mata até a final.

A seleção brasileira feminina de vôlei, atual vice-campeã do torneio, está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia.

Tabela do Mundial atualizada

Grupo A

  1. Tailândia — 6 pts (2V, 0D)
  2. Holanda — 5 pts (2V, 0D)
  3. Suécia — 1 pt (0V, 2D)
  4. Egito — 0 pts (0V, 2D)

Grupo B

  1. Itália — 6 pts (2V, 0D)
  2. Bélgica — 6 pts (2V, 0D)
  3. Eslováquia — 0 pts (0V, 2D)
  4. Cuba — 0 pts (0V, 2D)

Grupo C

  1. Brasil — 5 pts (2V, 0D)
  2. França — 4 pts (1V, 1D)
  3. Grécia — 3 pts (1V, 1D)
  4. Porto Rico — 0 pts (0V, 2D)

Grupo D

  1. Estados Unidos — 6 pts (2V, 0D)
  2. Argentina — 3 pts (1V, 1D)
  3. República Tcheca — 2 pts (1V, 1D)
  4. Eslovênia — 1 pts (0V, 2D)

Grupo E

  1. Turquia — 6 pts (2V, 0D)
  2. Canadá — 5 pts (2V, 0D)
  3. Espanha — 1 pts (0V, 2D)
  4. Bulgária — 0 pts (0V, 2D)

Grupo F

  1. República Dominicana — 6 pts (2V, 0D)
  2. China — 6 pts (2V, 0D)
  3. México — 0 pts (0V, 2D)
  4. Colômbia — 0 pts (0V, 2D)

Grupo G

  1. Alemanha — 6 pts (2V, 0D)
  2. Polônia — 6 pts (2V, 0D)
  3. Quênia — 0 pts (0V, 2D)
  4. Vietnã — 0 pts (0V, 2D)

Grupo H

  1. Sérvia — 6 pts (2V, 0D)
  2. Japão — 5 pts (2V, 0D)
  3. Ucrânia — 1 pts (0V, 2D)
  4. Camarões — 0 pts (0V, 2D)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino

  • 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
  • 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
  • 26 de agosto, às 9h30: Brasil x Porto Rico

Leia também

Brasil x Porto Rico no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo
Mundial de Vôlei

Brasil x Porto Rico no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo
Transmissão Brasil x Grécia ao vivo e online: veja onde assistir ao Mundial de Vôlei Feminino
Mundial de Vôlei

Transmissão Brasil x Grécia ao vivo e online: veja onde assistir ao Mundial de Vôlei Feminino

Compartilhe

Tags