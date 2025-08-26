Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o caminho do Brasil até a grande final
A seleção brasileira conquistou a classificação para as oitavas de final do Mundial de Vôlei, terminando na primeira colocação do Grupo C
Após se classificar na primeira colocação do Grupo C para disputar as oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, o torcedor brasileiro já começa a projetar o futuro da seleção ao longo da competição.
Ainda não conhecemos o adversário do Brasil na próxima fase, pois aguardamos a definição dos últimos confrontos da fase de grupos, que serão finalizados ao longo desta quarta-feira (27).
A seleção brasileira busca o título inédito da competição. Ao longo da história do Mundial Feminino, o Brasil soma quatro medalhas de prata e uma de bronze, tendo sido vice-campeão em 2022 após perder para a Sérvia na decisão.
Chaveamento completo do Mundial de vôlei feminino 2025
Datas das próximas fases do Mundial
Oitavas de final
- Entre 29 de agosto e 1º de setembro
Quartas de final
- Entre 3 e 4 de setembro
Semifinais
- 6 de setembro
Final (e disputa do bronze)
- 7 de setembro
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18