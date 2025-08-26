Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025: veja o caminho do Brasil até a grande final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A seleção brasileira conquistou a classificação para as oitavas de final do Mundial de Vôlei, terminando na primeira colocação do Grupo C

Após se classificar na primeira colocação do Grupo C para disputar as oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, o torcedor brasileiro já começa a projetar o futuro da seleção ao longo da competição.

Ainda não conhecemos o adversário do Brasil na próxima fase, pois aguardamos a definição dos últimos confrontos da fase de grupos, que serão finalizados ao longo desta quarta-feira (27).

A seleção brasileira busca o título inédito da competição. Ao longo da história do Mundial Feminino, o Brasil soma quatro medalhas de prata e uma de bronze, tendo sido vice-campeão em 2022 após perder para a Sérvia na decisão.

Chaveamento completo do Mundial de vôlei feminino 2025

Chaveamento do Mundial de Vôlei Feminino 2025 - Redes Sociais

Datas das próximas fases do Mundial

Oitavas de final

Entre 29 de agosto e 1º de setembro

Quartas de final

Entre 3 e 4 de setembro

Semifinais

6 de setembro

Final (e disputa do bronze)

7 de setembro

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino