Volei | Notícia

Tabela das oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira os confrontos da próxima fase

Invicta na competição até o momento, a seleção brasileira chega com moral para as oitavas de final, que acontecem em Bangkok, na Tailândia

Por João Victor Tavares Publicado em 27/08/2025 às 12:55
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino
Imagem das jogadoras da seleção brasileira de Vôlei Feminino - Divulgação/ Volleyball World

As oitavas de final do Mundial Feminino de Vôlei 2025 já estão definidas, e as 16 equipes que disputarão esta fase do torneio foram confirmadas.

O Brasil garantiu sua classificação para o mata-mata após uma vitória emocionante sobre a França por 3 a 2 (21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13).

Sob comando do técnico José Roberto Guimarães, a seleção também superou Porto Rico e encerrou a fase de grupos com três vitórias em três jogos.

Confira abaixo a tabela das oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino, com os confrontos programados para cada dia.

Os horários ainda serão confirmados pela organização, mas já se sabe que, em cada dia, uma partida terá início às 7h e a outra às 10h30, pelo horário de Brasília.

Seleções classificadas para as oitavas de final do Mundial Feminino 2025

  • Bélgica
  • Brasil
  • Canadá
  • China
  • Eslovênia
  • França
  • Alemanha
  • Holanda
  • Japão
  • Polônia
  • República Dominicana
  • Sérvia
  • Tailândia
  • Turquia
  • Estados Unidos
  • Itália

Chaveamento das oitavas de final do Mundial de Vôlei 2025

Sexta, 29 de agosto

  • Holanda x Sérvia
  • Japão x Tailândia

Sábado, 30 de agosto

  • Itália x Perdedor de Alemanha x Polônia
  • Vencedor de Alemanha x Polônia x Bélgica

Domingo, 31 de agosto

  • Brasil x República Dominicana
  • China x França

Segunda, 1 de setembro

  • Estados Unidos x Canadá
  • Turquia x Eslovênia

Datas das próximas fases do Mundial de Vôlei Feminino

Oitavas de final

  • 29 de agosto, sexta-feira
  • 30 de agosto, sábado
  • 31 de agosto, domingo
  • 1º de setembro, segunda-feira

Quartas de final

  • 3 de setembro, quarta-feira
  • 4 de setembro, quinta-feira

Semifinais

  • 6 de setembro, sábado

Final e terceiro lugar

  • 7 de setembro, domingo

