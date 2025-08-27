Tabela das oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira os confrontos da próxima fase
Invicta na competição até o momento, a seleção brasileira chega com moral para as oitavas de final, que acontecem em Bangkok, na Tailândia
As oitavas de final do Mundial Feminino de Vôlei 2025 já estão definidas, e as 16 equipes que disputarão esta fase do torneio foram confirmadas.
O Brasil garantiu sua classificação para o mata-mata após uma vitória emocionante sobre a França por 3 a 2 (21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13).
Sob comando do técnico José Roberto Guimarães, a seleção também superou Porto Rico e encerrou a fase de grupos com três vitórias em três jogos.
Confira abaixo a tabela das oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino, com os confrontos programados para cada dia.
Os horários ainda serão confirmados pela organização, mas já se sabe que, em cada dia, uma partida terá início às 7h e a outra às 10h30, pelo horário de Brasília.
Seleções classificadas para as oitavas de final do Mundial Feminino 2025
- Bélgica
- Brasil
- Canadá
- China
- Eslovênia
- França
- Alemanha
- Holanda
- Japão
- Polônia
- República Dominicana
- Sérvia
- Tailândia
- Turquia
- Estados Unidos
- Itália
Chaveamento das oitavas de final do Mundial de Vôlei 2025
Sexta, 29 de agosto
- Holanda x Sérvia
- Japão x Tailândia
Sábado, 30 de agosto
- Itália x Perdedor de Alemanha x Polônia
- Vencedor de Alemanha x Polônia x Bélgica
Domingo, 31 de agosto
- Brasil x República Dominicana
- China x França
Segunda, 1 de setembro
- Estados Unidos x Canadá
- Turquia x Eslovênia
Datas das próximas fases do Mundial de Vôlei Feminino
Oitavas de final
- 29 de agosto, sexta-feira
- 30 de agosto, sábado
- 31 de agosto, domingo
- 1º de setembro, segunda-feira
Quartas de final
- 3 de setembro, quarta-feira
- 4 de setembro, quinta-feira
Semifinais
- 6 de setembro, sábado
Final e terceiro lugar
- 7 de setembro, domingo