Tabela das oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira os confrontos da próxima fase

Invicta na competição até o momento, a seleção brasileira chega com moral para as oitavas de final, que acontecem em Bangkok, na Tailândia

As oitavas de final do Mundial Feminino de Vôlei 2025 já estão definidas, e as 16 equipes que disputarão esta fase do torneio foram confirmadas.

O Brasil garantiu sua classificação para o mata-mata após uma vitória emocionante sobre a França por 3 a 2 (21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13).

Sob comando do técnico José Roberto Guimarães, a seleção também superou Porto Rico e encerrou a fase de grupos com três vitórias em três jogos.

Confira abaixo a tabela das oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino, com os confrontos programados para cada dia.

Os horários ainda serão confirmados pela organização, mas já se sabe que, em cada dia, uma partida terá início às 7h e a outra às 10h30, pelo horário de Brasília.

Seleções classificadas para as oitavas de final do Mundial Feminino 2025

Bélgica

Brasil

Canadá

China

Eslovênia

França

Alemanha

Holanda

Japão

Polônia

República Dominicana

Sérvia

Tailândia

Turquia

Estados Unidos

Itália

Chaveamento das oitavas de final do Mundial de Vôlei 2025

Sexta, 29 de agosto

Holanda x Sérvia

Japão x Tailândia

Sábado, 30 de agosto

Itália x Perdedor de Alemanha x Polônia

Vencedor de Alemanha x Polônia x Bélgica

Domingo, 31 de agosto

Brasil x República Dominicana

China x França

Segunda, 1 de setembro

Estados Unidos x Canadá

Turquia x Eslovênia

Datas das próximas fases do Mundial de Vôlei Feminino

Oitavas de final

29 de agosto, sexta-feira

30 de agosto, sábado

31 de agosto, domingo

1º de setembro, segunda-feira

Quartas de final

3 de setembro, quarta-feira

4 de setembro, quinta-feira

Semifinais

6 de setembro, sábado

Final e terceiro lugar