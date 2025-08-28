Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025: próximos adversários se vencer a República Dominicana
A seleção brasileira se prepara para enfrentar a República Dominicana, que ficou em segundo lugar no Grupo F após perder para a China nesta quarta.
A seleção brasileira avançou para mais uma fase do Mundial de Vôlei Feminino 2025 e enfrentará agora a República Dominicana nas oitavas de final. O duelo está marcado para domingo (31), às 10h30 (horário de Brasília).
O Brasil encerrou a fase classificatória com três vitórias em três jogos. Sob comando do técnico José Roberto Guimarães, a equipe atropelou a Grécia na estreia, sofreu para superar a França e venceu Porto Rico na terça-feira.
Próximo adversário em caso de vitória
Se a seleção brasileira avançar às quartas de final, enfrentará o vencedor do duelo China x França.
Onde assistir ao Mundial de Vôlei ao vivo?
Todos os jogos da seleção terão transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e também pelo streaming VBTV.
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18