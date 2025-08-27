Caminho do Brasil até a final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira o chaveamento completo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Invicta no Mundial de Vôlei, a seleção brasileira lidera o Grupo C e chega confiante às oitavas após vitórias sobre Grécia, França e Porto Rico.

Após garantir a primeira colocação do Grupo C e avançar para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, os torcedores brasileiros já começam a projetar o futuro da seleção ao longo da competição.

Ainda restam 16 equipes nesta fase, que disputarão jogos únicos para definir quem seguirá para a próxima etapa do torneio.

Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025

A seleção brasileira segue invicta no Mundial de Vôlei Feminino 2025, na Tailândia, liderando o Grupo C. O Brasil estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, superou a França em uma virada emocionante por 3 a 2 e fechou a fase de grupos com triunfo sobre Porto Rico.

Com três vitórias em três jogos, a equipe comandada por José Roberto Guimarães chega às oitavas de final confiante, pronta para enfrentar a República Dominicana. A mistura de experiência e força coletiva mantém a seleção como uma das favoritas ao título.

Veja o Chaveamento completo

Confira o caminho completo do Brasil até a final

Oitavas de final

O Brasil enfrenta a República Dominicana nesta fase da competição, no dia 31 de agosto (domingo).

Quartas de final

Se vencer e avançar, a seleção brasileira poderá enfrentar a França ou a China.

Semifinal

Caso chegue a esta etapa, o Brasil poderá encarar a Polônia, Bélgica, Itália ou Alemanha.

Final