Caminho do Brasil até a final do Mundial de Vôlei Feminino 2025: confira o chaveamento completo
Invicta no Mundial de Vôlei, a seleção brasileira lidera o Grupo C e chega confiante às oitavas após vitórias sobre Grécia, França e Porto Rico.
Após garantir a primeira colocação do Grupo C e avançar para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, os torcedores brasileiros já começam a projetar o futuro da seleção ao longo da competição.
Ainda restam 16 equipes nesta fase, que disputarão jogos únicos para definir quem seguirá para a próxima etapa do torneio.
Campanha do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino 2025
A seleção brasileira segue invicta no Mundial de Vôlei Feminino 2025, na Tailândia, liderando o Grupo C. O Brasil estreou com vitória por 3 a 0 sobre a Grécia, superou a França em uma virada emocionante por 3 a 2 e fechou a fase de grupos com triunfo sobre Porto Rico.
Com três vitórias em três jogos, a equipe comandada por José Roberto Guimarães chega às oitavas de final confiante, pronta para enfrentar a República Dominicana. A mistura de experiência e força coletiva mantém a seleção como uma das favoritas ao título.
Veja o Chaveamento completo
Confira o caminho completo do Brasil até a final
Oitavas de final
- O Brasil enfrenta a República Dominicana nesta fase da competição, no dia 31 de agosto (domingo).
Quartas de final
- Se vencer e avançar, a seleção brasileira poderá enfrentar a França ou a China.
Semifinal
- Caso chegue a esta etapa, o Brasil poderá encarar a Polônia, Bélgica, Itália ou Alemanha.
Final
- Na grande decisão, as possibilidades se ampliam, e o Brasil poderá enfrentar Holanda, Sérvia, Japão, Tailândia, Estados Unidos, Canadá, Turquia ou Eslovênia.