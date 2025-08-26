Próximo jogo do Brasil no Mundial feminino de vôlei 2025: veja data, horário e adversário nas oitavas de final
A Seleção Brasileira se classificou com 100% de aproveitamento na fase de grupos da competição e, consequentemente, na liderança do Grupo C
Com a vitória sobre Porto Rico, o Brasil obteve 100% de aproveitamento na fase de grupos do Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia. Agora, espera o adversário das oitavas de final.
Por ter encerrado a primeira na fase na liderança do Grupo C, superando também Grécia e França, as brasileiras enfrentarão China ou República Dominicana, que ainda jogam no Grupo F.
O jogo será no domingo (01/09), às 07h (horário de Brasília). Assim como a Seleção Brasileira, Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda já garantiram vaga no mata-mata.
Chaveamento do Mundial feminino de vôlei 2025
Oitavas de final
29 de agosto, sexta-feira
- 07h: Vencedor do A x Segundo do H
- 10h30: Vencedor do H x Segundo do A
30 de agosto, sábado
- 07h: Vencedor do B x Segundo do G
- 10h30: Vencedor do G x Segundo do B
31 de agosto, domingo
- 07h: Brasil x Segundo do F
- 10h30: Vencedor do F x Segundo do C