Próximo jogo do Brasil no Mundial feminino de vôlei 2025: veja data, horário e adversário nas oitavas de final

A Seleção Brasileira se classificou com 100% de aproveitamento na fase de grupos da competição e, consequentemente, na liderança do Grupo C

Com a vitória sobre Porto Rico, o Brasil obteve 100% de aproveitamento na fase de grupos do Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia. Agora, espera o adversário das oitavas de final.

Por ter encerrado a primeira na fase na liderança do Grupo C, superando também Grécia e França, as brasileiras enfrentarão China ou República Dominicana, que ainda jogam no Grupo F.

Leia Também Classificação do Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela completa e atualizada em tempo real

O jogo será no domingo (01/09), às 07h (horário de Brasília). Assim como a Seleção Brasileira, Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda já garantiram vaga no mata-mata.

Chaveamento do Mundial feminino de vôlei 2025

Oitavas de final

29 de agosto, sexta-feira

07h: Vencedor do A x Segundo do H



10h30: Vencedor do H x Segundo do A



30 de agosto, sábado

07h: Vencedor do B x Segundo do G



10h30: Vencedor do G x Segundo do B



31 de agosto, domingo