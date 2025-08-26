fechar
Volei |

Próximo jogo do Brasil no Mundial feminino de vôlei 2025: veja data, horário e adversário nas oitavas de final

A Seleção Brasileira se classificou com 100% de aproveitamento na fase de grupos da competição e, consequentemente, na liderança do Grupo C

Por Robert Sarmento Publicado em 26/08/2025 às 11:11 | Atualizado em 26/08/2025 às 11:19
Gabi ponta e capitã da Seleção feminina de vôlei no Mundial
Gabi ponta e capitã da Seleção feminina de vôlei no Mundial - (Foto: LUIZA MORAES/COB)

Com a vitória sobre Porto Rico, o Brasil obteve 100% de aproveitamento na fase de grupos do Mundial de Vôlei Feminino, na Tailândia. Agora, espera o adversário das oitavas de final.

Por ter encerrado a primeira na fase na liderança do Grupo C, superando também Grécia e França, as brasileiras enfrentarão China ou República Dominicana, que ainda jogam no Grupo F.

O jogo será no domingo (01/09), às 07h (horário de Brasília). Assim como a Seleção Brasileira, Itália, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia e Holanda já garantiram vaga no mata-mata.

Chaveamento do Mundial feminino de vôlei 2025

Oitavas de final

29 de agosto, sexta-feira

  • 07h: Vencedor do A x Segundo do H
  • 10h30: Vencedor do H x Segundo do A

30 de agosto, sábado

  • 07h: Vencedor do B x Segundo do G
  • 10h30: Vencedor do G x Segundo do B

31 de agosto, domingo

  • 07h: Brasil x Segundo do F
  • 10h30: Vencedor do F x Segundo do C

