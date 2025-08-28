Que horas será o jogo entre Brasil e República Dominicana no Mundial de Vôlei Feminino 2025?
Invicta na competição, a seleção brasileira venceu Grécia, França e Porto Rico na 1ª fase e garantiu a liderança do Grupo C no Mundial de Vôlei.
O Brasil se classificou às oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025, na terça-feira (26), como líder do Grupo C, com 100% de aproveitamento. A seleção enfrentará a República Dominicana nesta fase.
O principal objetivo da equipe brasileira é conquistar o primeiro título do campeonato, e para isso precisará superar um caminho desafiador.
Os confrontos da próxima etapa foram definidos na quarta-feira (27), com as duas melhores equipes de cada um dos oito grupos avançando. A fase seguinte será mata-mata e contará com 16 equipes fortes.
Que horas começa o jogo entre Brasil e República Dominicana?
O duelo acontece neste domingo (31), a partir das 10h30 (horário de Brasília), em Bangkok, Tailândia.
Ficha de jogo
- Data: 31 de agosto, domingo
- Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto: Brasil 3 x 2 França - 21/25, 20/25, 25/15, 25/17 e 15/13
- 26 de agosto: Brasil 3 x 0 Porto Rico - 25/19, 25/13 e 25/18