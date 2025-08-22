fechar
Volei | Notícia

Mundial de Vôlei Feminino 2025: 4 jogadoras do Brasil que podem ser decisivas na busca pelo título inédito

Após três vices, o Brasil sonha com o inédito título mundial em 2025, apostando em um elenco forte, experiente e com jovens em destaque.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 18:13
Júlia Bergmann, atleta de vôlei da seleção brasileira
Júlia Bergmann, atleta de vôlei da seleção brasileira - (foto: Divulgação/FIVB)

A Seleção Brasileira chega ao Mundial de Vôlei Feminino 2025, na Tailândia, determinada a conquistar o primeiro título da história da competição.

Após três vices, o Brasil aposta em um elenco competitivo, com jogadoras experientes e jovens talentos que se destacaram ao longo da Liga das Nações (VNL) e outras competições internacionais recentes.

Confira abaixo quatro nomes que podem ser decisivos na campanha da seleção:

4 jogadoras do Brasil que podem ser decisivas na busca pelo título inédito

Gabi (Ponteira)

Capitã da seleção brasileira, Gabi é a principal referência técnica e emocional da equipe. Mesmo tendo sido poupada de parte da fase de grupos da VNL 2025, ela voltou a tempo de reforçar o grupo na reta final e se manteve como peça essencial para a equipe de José Roberto Guimarães.

Sua habilidade no passe, consistência no ataque e liderança em quadra fazem dela uma jogadora completa e insubstituível. Gabi é vista como um dos pilares na luta pelo tão sonhado título mundial.

Macris (Levantadora)

Macris segue como uma das melhores levantadoras do mundo e uma verdadeira "maestra" do time brasileiro. Na ausência de Gabi em parte da VNL 2025, assumiu também a função de capitã, comandando a equipe com inteligência, calma e experiência.

Sua capacidade de acelerar o jogo e distribuir bolas com precisão deixa o ataque brasileiro mais imprevisível. Aos 36 anos, ela chega ao Mundial em excelente forma técnica e física, pronta para liderar mais uma vez o sistema ofensivo da seleção.

Júlia Bergmann (Ponteira)

Jovem, potente e versátil, Júlia Bergmann é uma das jogadoras mais promissoras do vôlei brasileiro. Atuando como ponteira titular em boa parte da VNL 2025, mostrou evolução não só no ataque, mas também na recepção e no saque.

Com experiência adquirida no vôlei universitário dos Estados Unidos e passagens anteriores pela seleção adulta, ela vem se firmando como peça-chave para o futuro do time. No Mundial, pode ser o diferencial nos momentos de maior pressão.

Marcelle (Líbero)

Marcelle foi uma das grandes revelações da temporada 2025. Com apenas 23 anos, assumiu a posição de líbero titular durante a VNL e surpreendeu pela maturidade, leitura de jogo e precisão na recepção.

Ao longo da competição, se consolidou como uma das melhores da função, garantindo segurança ao fundo de quadra. No Mundial, será responsável por sustentar a defesa brasileira e dar estabilidade para que Macris possa construir as jogadas com confiança.

Relacionadas para o Mundial de Vôlei 2025

  • Levantadoras: Macris e Roberta
  • Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
  • Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
  • Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
  • Líberos: Laís e Marcelle

