Mundial de Vôlei Feminino 2025: 4 jogadoras do Brasil que podem ser decisivas na busca pelo título inédito
Após três vices, o Brasil sonha com o inédito título mundial em 2025, apostando em um elenco forte, experiente e com jovens em destaque.
A Seleção Brasileira chega ao Mundial de Vôlei Feminino 2025, na Tailândia, determinada a conquistar o primeiro título da história da competição.
Após três vices, o Brasil aposta em um elenco competitivo, com jogadoras experientes e jovens talentos que se destacaram ao longo da Liga das Nações (VNL) e outras competições internacionais recentes.
Confira abaixo quatro nomes que podem ser decisivos na campanha da seleção:
4 jogadoras do Brasil que podem ser decisivas na busca pelo título inédito
Gabi (Ponteira)
Capitã da seleção brasileira, Gabi é a principal referência técnica e emocional da equipe. Mesmo tendo sido poupada de parte da fase de grupos da VNL 2025, ela voltou a tempo de reforçar o grupo na reta final e se manteve como peça essencial para a equipe de José Roberto Guimarães.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Sua habilidade no passe, consistência no ataque e liderança em quadra fazem dela uma jogadora completa e insubstituível. Gabi é vista como um dos pilares na luta pelo tão sonhado título mundial.
Macris (Levantadora)
Macris segue como uma das melhores levantadoras do mundo e uma verdadeira "maestra" do time brasileiro. Na ausência de Gabi em parte da VNL 2025, assumiu também a função de capitã, comandando a equipe com inteligência, calma e experiência.
Sua capacidade de acelerar o jogo e distribuir bolas com precisão deixa o ataque brasileiro mais imprevisível. Aos 36 anos, ela chega ao Mundial em excelente forma técnica e física, pronta para liderar mais uma vez o sistema ofensivo da seleção.
Júlia Bergmann (Ponteira)
Jovem, potente e versátil, Júlia Bergmann é uma das jogadoras mais promissoras do vôlei brasileiro. Atuando como ponteira titular em boa parte da VNL 2025, mostrou evolução não só no ataque, mas também na recepção e no saque.
Com experiência adquirida no vôlei universitário dos Estados Unidos e passagens anteriores pela seleção adulta, ela vem se firmando como peça-chave para o futuro do time. No Mundial, pode ser o diferencial nos momentos de maior pressão.
Marcelle (Líbero)
Marcelle foi uma das grandes revelações da temporada 2025. Com apenas 23 anos, assumiu a posição de líbero titular durante a VNL e surpreendeu pela maturidade, leitura de jogo e precisão na recepção.
Ao longo da competição, se consolidou como uma das melhores da função, garantindo segurança ao fundo de quadra. No Mundial, será responsável por sustentar a defesa brasileira e dar estabilidade para que Macris possa construir as jogadas com confiança.
Relacionadas para o Mundial de Vôlei 2025
- Levantadoras: Macris e Roberta
- Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
- Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
- Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
- Líberos: Laís e Marcelle