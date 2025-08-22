O Brasil tem título no Mundial de Vôlei Feminino? Descubra e veja quem já venceu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino reúne as melhores seleções do planeta a cada 4 anos e é um dos torneios mais importantes do esporte.

O Mundial de Vôlei Feminino é uma das competições mais prestigiadas do calendário internacional do vôlei

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o torneio é realizado a cada quatro anos e reúne as melhores seleções do mundo para disputar o título de melhor equipe do planeta.

A competição começou em 1952 e, desde então, tem revelado grandes rivalidades, dinastias esportivas e momentos históricos.

O Brasil já foi campeão do Mundial de Vôlei Feminino?

Apesar de ser uma das maiores potências do vôlei mundial, a seleção brasileira feminina ainda não conquistou o título do Mundial, mesmo tendo chegado muito perto em várias oportunidades.

O Brasil foi vice-campeão quatro vezes (1994, 2006, 2010 e 2022) e tem também uma medalha de bronze conquistada em 2014.

A campanha mais recente, em 2022, terminou com a equipe derrotada pela Sérvia na grande final. Ainda assim, a performance reafirmou o protagonismo da seleção no cenário mundial.

Agora, em 2025, o time comandado por José Roberto Guimarães terá mais uma chance de quebrar esse tabu. Embalado por boas campanhas recentes, o Brasil chega como um dos favoritos ao título e promete lutar com força total para conquistar o tão sonhado ouro inédito.

Campeãs do Mundial de Vôlei Feminino: