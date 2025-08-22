fechar
O Brasil tem título no Mundial de Vôlei Feminino? Descubra e veja quem já venceu

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino reúne as melhores seleções do planeta a cada 4 anos e é um dos torneios mais importantes do esporte.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 16:55
Imagem da partida do Brasil pela VNL Feminina de Vôlei
Imagem da partida do Brasil pela VNL Feminina de Vôlei - Mauricio Val/FV Imagem/CBV

O Mundial de Vôlei Feminino é uma das competições mais prestigiadas do calendário internacional do vôlei

Organizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o torneio é realizado a cada quatro anos e reúne as melhores seleções do mundo para disputar o título de melhor equipe do planeta.

A competição começou em 1952 e, desde então, tem revelado grandes rivalidades, dinastias esportivas e momentos históricos.

O Brasil já foi campeão do Mundial de Vôlei Feminino?

Apesar de ser uma das maiores potências do vôlei mundial, a seleção brasileira feminina ainda não conquistou o título do Mundial, mesmo tendo chegado muito perto em várias oportunidades.

O Brasil foi vice-campeão quatro vezes (1994, 2006, 2010 e 2022) e tem também uma medalha de bronze conquistada em 2014.

A campanha mais recente, em 2022, terminou com a equipe derrotada pela Sérvia na grande final. Ainda assim, a performance reafirmou o protagonismo da seleção no cenário mundial.

Agora, em 2025, o time comandado por José Roberto Guimarães terá mais uma chance de quebrar esse tabu. Embalado por boas campanhas recentes, o Brasil chega como um dos favoritos ao título e promete lutar com força total para conquistar o tão sonhado ouro inédito.

Campeãs do Mundial de Vôlei Feminino:

  • 1952: União Soviética
  • 1956: União Soviética
  • 1960: União Soviética
  • 1962: Japão
  • 1967: Japão
  • 1970: União Soviética
  • 1974: Japão
  • 1978: Cuba
  • 1982: China
  • 1986: China
  • 1990: União Soviética
  • 1994: Cuba
  • 1998: Cuba
  • 2002: Itália
  • 2006: Rússia
  • 2010: Rússia
  • 2014: Estados Unidos
  • 2018: Sérvia
  • 2022: Sérvia

