Classificação do Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela completa e atualizada em tempo real

A seleção brasileira busca conquistar seu primeiro título no Mundial de vôlei feminino, onde já chegou perto em três ocasiões diferentes.

O Campeonato Mundial de Vôlei Feminino de 2025 será a 20ª edição da competição organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

O torneio ocorrerá entre 22 de agosto e 7 de setembro de 2025, na Tailândia, e contará com a participação de 32 seleções, ampliando a edição anterior, que teve 24 equipes. Além disso, a competição passará a ser realizada bienalmente, com a próxima edição prevista para 2027.

As 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro seleções cada. Na fase de grupos, as equipes se enfrentarão em um sistema de pontos corridos dentro de suas chaves.

As duas melhores de cada grupo avançarão para a fase eliminatória, que será disputada em sistema de mata-mata até a final.

A seleção brasileira feminina de vôlei, atual vice-campeã do torneio, está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia.

Tabela do Mundial atualizada

Grupo A

Tailândia — 3 pts (1V, 0D) Holanda — 2 pts (1V, 0D) Suécia — 1 pt (0V, 1D) Egito — 0 pts (0V, 1D)

Grupo B

Bélgica — 3 pts (1V, 0D) Itália — 3 pts (1V, 0D) Eslováquia — 0 pts (0V, 1D) Cuba — 0 pts (0V, 1D)

Grupo C

Brasil — 3 pts (1V, 0D) França — 3 pts (1V, 0D) Porto Rico — 0 pts (0V, 1D) Grécia — 0 pts (0V, 1D)

Grupo D

Estados Unidos — 3 pts (1V, 0D) Argentina — 3 pts (1V, 0D) República Tcheca — 0 pts (0V, 1D) Eslovênia — 0 pts (0V, 1D)

Grupo E

Bulgária — 0 pts (0V, 0D) Canadá — 0 pts (0V, 0D) Espanha — 0 pts (0V, 0D) Turquia — 0 pts (0V, 0D)

Grupo F

China — 0 pts (0V, 0D) Colômbia — 0 pts (0V, 0D) México — 0 pts (0V, 0D) República Dominicana — 0 pts (0V, 0D)

Grupo G

Alemanha — 0 pts (0V, 0D) Polônia — 0 pts (0V, 0D) Quênia — 0 pts (0V, 0D) Vietnã — 0 pts (0V, 0D)

Grupo H

Camarões — 0 pts (0V, 0D) Japão — 0 pts (0V, 0D) Sérvia — 0 pts (0V, 0D) Ucrânia — 0 pts (0V, 0D)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino