Brasil x França no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo

Brasil atualmente lidera o Grupo C e enfrenta a França neste domingo (24) pelo Mundial de Vôlei após vitória dominante sobre a Grécia na estreia.

Neste domingo (24), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A equipe enfrentará a França, às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos.

A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia.

Como chegam as equipes?

O Brasil chega com moral e como grande favorito para o confronto contra a seleção francesa. Na estreia, nesta sexta-feira (22), a equipe enfrentou a Grécia e venceu com autoridade, em sets diretos, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.

A França também estreou com vitória, superando Porto Rico por 3 sets a 1. Com o resultado, ocupa a segunda colocação do grupo, logo atrás do Brasil.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Brasil e França contará com transmissão do canal fechado do SporTV e no streaming VBTV.

Ficha de jogo

Data: 24 de agosto, domingo

24 de agosto, domingo Horário: 9h30 (de Brasília)

9h30 (de Brasília) Local: Chiang Mai, na Tailândia

Chiang Mai, na Tailândia Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)

Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino