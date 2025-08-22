Brasil x França no Mundial de Volêi Feminino 2025: data, horário e onde assistir ao vivo
Brasil atualmente lidera o Grupo C e enfrenta a França neste domingo (24) pelo Mundial de Vôlei após vitória dominante sobre a Grécia na estreia.
Neste domingo (24), o Brasil volta à quadra pelo Mundial de Vôlei Feminino 2025, que está sendo disputado na Tailândia. A equipe enfrentará a França, às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos.
A seleção brasileira está no Grupo C, ao lado de Porto Rico, França e Grécia.
Como chegam as equipes?
O Brasil chega com moral e como grande favorito para o confronto contra a seleção francesa. Na estreia, nesta sexta-feira (22), a equipe enfrentou a Grécia e venceu com autoridade, em sets diretos, com parciais de 25/18, 25/16 e 25/16.
A França também estreou com vitória, superando Porto Rico por 3 sets a 1. Com o resultado, ocupa a segunda colocação do grupo, logo atrás do Brasil.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Brasil e França contará com transmissão do canal fechado do SporTV e no streaming VBTV.
Ficha de jogo
- Data: 24 de agosto, domingo
- Horário: 9h30 (de Brasília)
- Local: Chiang Mai, na Tailândia
- Onde assistir: SporTV e VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei)
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial de Vôlei Feminino
- 22 de agosto: Brasil 3 x 0 Grécia - 25/18, 25/16 e 25/16
- 24 de agosto, às 9h30: Brasil x França
- 26 de agosto, às 9h30: Brasil x Porto Rico