Recorde à vista? Náutico pode ter a melhor defesa da fase de grupos da Série C

Classificado para a próxima fase, o time alvirrubro busca mais: fechar a primeira etapa da Série C com a melhor defesa da história.

Mesmo com a vaga no quadrangular já garantida, o Náutico ainda tem um objetivo importante na Série C: conquistar a marca de melhor defesa da história da primeira fase no formato atual com 20 clubes.

O modelo vigente, com 19 rodadas e 20 participantes, está em vigor desde 2022. Antes disso, entre 2012 e 2021, a fase inicial era dividida em grupos regionalizados, também com 18 rodadas.

Desde a implementação do formato atual, a Ferroviária detém o recorde defensivo, sofrendo apenas nove gols na primeira fase da edição passada. O Timbu, porém, pode superar essa marca histórica.

Até aqui, em 18 partidas, a equipe pernambucana levou apenas sete gols, dois a menos que o número registrado pela Ferroviária. Assim, se o Alvirrubro não sofrer gols ou levar apenas um contra o Ituano, encerrará a primeira fase com a defesa menos vazada desde a mudança no regulamento.

Próximo jogo do Náutico

O Náutico enfrenta o Ituano no próximo sábado (30), às 17h, nos Aflitos, pela última rodada da primeira fase da Série C.

Números do Náutico na Série C 2025