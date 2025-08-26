Seleção Brasileira: Entenda por que Neymar não foi convocado por Ancelotti

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os próximos jogos da seleção brasileira ocorrerão na próxima quinta-feira (4 de setembro) contra o Chile e no dia 9 de setembro contra a Bolívia.

Neymar Jr., craque da seleção brasileira, ficou de fora de mais uma convocação para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Atualmente no Santos, ele também não participou da última partida contra o Bahia.

Camisa 10 do Peixe, Neymar disputou 19 jogos pelo Santos nesta temporada, marcando 6 gols e dando 3 assistências. O time paulista ocupa atualmente a 15ª posição na tabela e luta para não entrar na zona de rebaixamento.

O treinador da seleção, Carlo Ancelotti, explicou em coletiva os motivos da ausência do craque. Entenda:

Por que Neymar ficou de fora da convocação da seleção brasileira?

O principal motivo da ausência de grandes craques, não apenas Neymar, é a oportunidade que Ancelotti encontrou para testar novas peças no elenco. Com a vaga do Brasil já garantida para o Mundial, o treinador decidiu usar os últimos jogos das Eliminatórias como um laboratório.

Ele argumenta que conhece bem Neymar e Rodrygo, portanto não precisa observá-los neste momento. A intenção é abrir espaço para atletas menos testados, que podem oferecer alternativas técnicas ou táticas mais adiante.

Além disso, o camisa 10 do Santos sofreu uma pequena lesão na última semana e está se recuperando para voltar a campo.

Confira o que Ancelotti falou

"Neymar teve um pequeno problema na ultima semana. Mas neymar não precisa ser testado. Toda a comissão, todos os torcedores do brassil conhecem muito bem Neymar. Ele tem como todos os outros chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar a seleção a fazer o melhor na Copa do Mundo", disse o treinador.

"Um critério muito importante que a comissão considera é o aspecto físico do jogador. Quem joga na Seleção tem que estar 100% de sua condição física.

É um critério muito, muito importante para nós. Porque há muita competência em qualquer posição. Se o jogador não está 100%, posso chamar outro, sem nenhum problema", complementou.

Convocação da seleção brasileira



Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza

Defensores: Alex Ribeiro, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vanderson e Wesley

Meias: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Paquetá