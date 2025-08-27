fechar
Fernanda Vasconcellos muda o visual para viver vilã em Três Graças

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/08/2025 às 9:30
Fernanda Vasconcellos está de volta às novelas da TV Globo, após nove anos afastada da Teledramaturgia Brasileira. A atriz foi confirmada no elenco de Três Graças, próxima novela das nove da emissora, assinada por Aguinaldo Silva, onde viverá a misteriosa Samira.

A atriz revelou que está bastante animada com seu retorno às novelas e contou que a vilã de Três Graças é completamente diferente de tudo que ela já fez na tv.

“É uma personagem bem diferente de todas as que eu já fiz. Ela tem muito mistério, é uma vida muito misteriosa que ela carrega. Eu estava morrendo de saudades da dramaturgia“, disse Fernanda Vasconcellos que estava afastada das novelas desde Haja Coração, em 2016.

Para dar vida à Samira, Fernanda passou por uma mudança no visual. “É uma escolha da direção, junto com o autor e a caracterização, que preferem que eu fique à vontade no personagem! Eu estou adorando”, garantiu.

