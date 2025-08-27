fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/08/2025 às 8:23
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (28), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme A Cinco Passos de Você.

Ficha Técnica:

A Cinco Passos de Você
Título Original: Five Feet Apart
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2019
Diretor: Justin Baldoni
Elenco: Claire Forlani, Moises Arias, Kimberly Hebert Greg, Cole Sprouse, Haley Lu Richardson
Classe: Drama Adolescente/Teen

Sinopse:

Stella passa muito tempo no hospital devido a uma fibrose cística. Ela conhece Will, que sofre da mesma doença, mas eles são obrigados a manter distância.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Compartilhe

Tags