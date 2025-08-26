Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Nesta segunda-feira (25), às 22h45, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Nosso Sonho.
Ficha Técnica:
Nosso Sonho
Título Original: Nosso Sonho
País de Origem: Brasil
Ano de Produção: 2023
Diretor: Eduardo Albergaria Elenco: Lucas Penteado, Juan Paiva, Tatiana Tiburcio, Nando Cunha, Lellê, Clara Moneke, Antônio Pitanga, Isabela Garcia.
Classe: Drama, Biográfico
Sinopse:
Claudinho e Buchecha, dupla de maior sucesso do funk nacional em todos os tempos e ícone máximo do gênero na música popular brasileira. A história de uma amizade que se transforma em força de superação e conquista. Um filme que mostra como o ritmo e a poesia da periferia conquistaram o Brasil. Uma história real repleta de fantasia. Um longa-metragem musical, emocionante e divertido, feito de drama e tragédias, mas também de muito humor, surpresas e redenção.
