fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/08/2025 às 8:17
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (27), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Mudança de Hábito.

Ficha Técnica:

Mudança de Hábito
Título Original: Sister Act
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 1992
Diretor: Emile Ardolino
Elenco: Whoopi Goldberg, Harvey Keitel, Maggie Smith, Bill Nunn, Kathy Najimy, Wendy Makkena
Classe: Comédia

Sinopse:

Uma cantora presencia um assassinato. Ela é colocada no programa de proteção às testemunhas e é mandada para um convento, onde arruma muitas confusões.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço

Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags