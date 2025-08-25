fechar
Observatório da Tv | Notícia

Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/08/2025 às 8:13
Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Cinemaço – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Neste domingo (24), no Cinemaço, a TV Globo exibe o filme Esquadrão Red Tails.

Ficha Técnica:

Esquadrão Red Tails
Título Original: Red Tails
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Anthony Hemingway
Elenco: Cuba Gooding Jr; David Oyelowo; Nate Parker; Terrence Howard; Tristan Wilds
Classe: Guerra

Sinopse:

Inspirado na história real dos aviadores de Tuskegee, grupo de pilotos afroamericanos que enfrentou o racismo e o preconceito durante a Segunda Guerra Mundial.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Domingo Maior

Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags