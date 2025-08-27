Angélica ganha novo programa na Globo; saiba detalhes!
Angélica já um novo trabalho para chamar de seu na TV Globo! Após uma série de entrevistas com mulheres no 50 e Tanto e homens, no 50 e Uns, a esposa de Luciano Huck vai ganhar um novo programa na emissora carioca, dentro do GNT.
Segundo informações do Jornal O Globo, o novo programa de Angélica deve estrear ainda neste semestre. Batizado de Angélica Ao Vivo, a atração promoverá um grande debate com convidados sobre o assunto do dia.
Ainda segundo a reportagem, o projeto já estava em desenvolvimento desde o início de 2025. Daniela Gleiser, a diretora responsável pelo especial do Vídeo Game no aniversário do canal, será a responsável pela direção da atração.
Além do novo programa no GNT, Angélica terá uma participação super especial no Criança Esperança de 2025. A loira apresentará o show beneficente ao lado de Xuxa e Eliana, no espetáculo em celebração aos 40 anos do projeto.
