Próximo adversário do Sport, Vasco empata com Botafogo pela Copa do Brasil

O Gigante da Colina é o próximo adversário do Leão da Ilha, no domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo pelo Brasileirão

Em clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (27), no jogo de ida, realizado no estádio de São Januário. O resultado não dá vantagem a nenhum dos times para a partida de volta.

O confronto decisivo acontecerá no dia 11 de setembro, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Apenas o vencedor avança para as semifinais. Enquanto o Vasco busca o bicampeonato, o Botafogo almeja um título inédito.

A partida começou com intensidade. O Botafogo abriu o placar aos sete minutos com um gol de cabeça de Arthur Cabral, após explorar uma jogada aérea. O Vasco não demorou a reagir e empatou aos 16 minutos, também de cabeça, com Jair, que aproveitou uma jogada de Nuno Moreira.

O gol de empate deu um novo gás ao time da casa, que passou a dominar a partida. O Vasco teve mais posse de bola e criou chances perigosas com Rayan e Coutinho. O Botafogo recuou, mas ainda assim quase marcou novamente em uma cabeçada de Barboza.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Vasco foi superior e quase virou o jogo com uma cabeçada de Vegetti, defendida pelo goleiro John.

O Vasco iniciou o segundo tempo com muita pressão e teve três chances claras em apenas um minuto, com Coutinho, Rayan e Vegetti, todas defendidas pelo goleiro John.

Após a pressão inicial, o Botafogo conseguiu equilibrar o jogo ao trocar passes e diminuir o ritmo do adversário. O goleiro Léo Jardim defendeu um chute de Kaio de fora da área. Com o tempo, a qualidade técnica do jogo caiu, com muitos erros e disputas acaloradas entre os jogadores.

Na reta final, o Botafogo controlou a posse de bola, mas sem criar oportunidades. O Vasco, por sua vez, desperdiçou contra-ataques, e o placar se manteve 1 a 1 até o fim.

Outros jogos da Copa do Brasil

Também nesta quarta, mais dois jogos agitaram as quartas de final da Copa do Brasil: Atlético-MG 0x2 Cruzeiro e Athletico-PR 0x1 Corinthians. Nesta quinta-feira (28), o último confronto: Bahia x Fluminense, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.