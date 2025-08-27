fechar
Próximo adversário do Sport, Vasco empata com Botafogo pela Copa do Brasil

O Gigante da Colina é o próximo adversário do Leão da Ilha, no domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo pelo Brasileirão

Por Da redação com Estadão Conteúdo Publicado em 27/08/2025 às 23:53
Lance do jogo entre Vasco x Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil
Lance do jogo entre Vasco x Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil - PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Em clássico pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (27), no jogo de ida, realizado no estádio de São Januário. O resultado não dá vantagem a nenhum dos times para a partida de volta.

O confronto decisivo acontecerá no dia 11 de setembro, às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Apenas o vencedor avança para as semifinais. Enquanto o Vasco busca o bicampeonato, o Botafogo almeja um título inédito.

A partida começou com intensidade. O Botafogo abriu o placar aos sete minutos com um gol de cabeça de Arthur Cabral, após explorar uma jogada aérea. O Vasco não demorou a reagir e empatou aos 16 minutos, também de cabeça, com Jair, que aproveitou uma jogada de Nuno Moreira.

O gol de empate deu um novo gás ao time da casa, que passou a dominar a partida. O Vasco teve mais posse de bola e criou chances perigosas com Rayan e Coutinho. O Botafogo recuou, mas ainda assim quase marcou novamente em uma cabeçada de Barboza.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Vasco foi superior e quase virou o jogo com uma cabeçada de Vegetti, defendida pelo goleiro John.

O Vasco iniciou o segundo tempo com muita pressão e teve três chances claras em apenas um minuto, com Coutinho, Rayan e Vegetti, todas defendidas pelo goleiro John.

Após a pressão inicial, o Botafogo conseguiu equilibrar o jogo ao trocar passes e diminuir o ritmo do adversário. O goleiro Léo Jardim defendeu um chute de Kaio de fora da área. Com o tempo, a qualidade técnica do jogo caiu, com muitos erros e disputas acaloradas entre os jogadores.

Na reta final, o Botafogo controlou a posse de bola, mas sem criar oportunidades. O Vasco, por sua vez, desperdiçou contra-ataques, e o placar se manteve 1 a 1 até o fim.

Outros jogos da Copa do Brasil

Também nesta quarta, mais dois jogos agitaram as quartas de final da Copa do Brasil: Atlético-MG 0x2 Cruzeiro e Athletico-PR 0x1 Corinthians. Nesta quinta-feira (28), o último confronto: Bahia x Fluminense, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

