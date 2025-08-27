fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja os jogos de hoje (27/08) e a disputa por 3 vagas na semifinal

Dos confrontos de ida das quartas de final, o dia reserva três partids, incluindo rivalidades locais; veja onde assistir, horários e regulamento

Por Robert Sarmento Publicado em 27/08/2025 às 9:08
Dois dos quatro confrontos das quartas de final
Dois dos quatro confrontos das quartas de final - Instagram/Copa do Brasil

As quartas de final da Copa do Brasil 2025 começam nesta quarta-feira (27/08), com os jogos de ida! Os resultados são essenciais para definirem os quatro semifinalistas.

O dia reserva Atlético-MG x Cruzeiro, no Mineirão, Athletico-PR x Corinthians, na Ligga Arena, e Vasco da Gama x Botafogo, em São Januário. A seguir, veja detalhes!

Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (27/08)

Atlético-MG x Cruzeiro:

  • Ida: 27/08 - 19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Amazon Prime Video.
  • Volta: 11/09 - 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG

Athletico-PR x Corinthians:

  • Ida: 27/08 - 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon.
  • Volta: 11/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR

Vasco da Gama x Botafogo:

  • Ida: 27/08 - 21h30 - Vasco x Botafogo - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon
  • Volta: 11/09 - 21h30 - Botafogo x Vasco

Premiação e chaveamento da Copa do Brasil 2025

Conforme o regulamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não há critério do gol fora de casa como desempate. A vaga vale R$ 9.922.500 em premiação.

Quartas de final:

  • Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
  • Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

Semifinal:

  • Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
  • Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
  • Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Como não haverá mais sorteio no mata-mata, o chaveamento até a final já está definido pela organizadora da competição. Os confrontos de volta ocorrerão em 10 e 11 de setembro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

O classificado de Cruzeiro e Atlético-MG terá pela frente Athletico-PR ou Corinthians, enquanto quem avançar de Vasco da Gama e Botafogo jogará contra Fluminense ou Bahia.

Semifinais:

  • Cruzeiro x Atlético-MG ou Corinthians x Athletico-PR.
  • Vasco da Gama x Botafogo ou Fluminense x Bahia.

Instagram/Copa do Brasil
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

Leia também

Santa Cruz solicita jogo contra o América-RN para o sábado (30/08), mas Náutico joga no mesmo dia
tabela

Santa Cruz solicita jogo contra o América-RN para o sábado (30/08), mas Náutico joga no mesmo dia
Chaveamento da Série C: Veja possíveis adversários do Náutico na próxima fase
Série C

Chaveamento da Série C: Veja possíveis adversários do Náutico na próxima fase

Compartilhe

Tags