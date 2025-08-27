Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja os jogos de hoje (27/08) e a disputa por 3 vagas na semifinal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dos confrontos de ida das quartas de final, o dia reserva três partids, incluindo rivalidades locais; veja onde assistir, horários e regulamento

As quartas de final da Copa do Brasil 2025 começam nesta quarta-feira (27/08), com os jogos de ida! Os resultados são essenciais para definirem os quatro semifinalistas.

O dia reserva Atlético-MG x Cruzeiro, no Mineirão, Athletico-PR x Corinthians, na Ligga Arena, e Vasco da Gama x Botafogo, em São Januário. A seguir, veja detalhes!

Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (27/08)

Atlético-MG x Cruzeiro:

Ida : 27/08 - 19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Amazon Prime Video.

: 27/08 - 19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Amazon Prime Video. Volta: 11/09 - 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG



Athletico-PR x Corinthians:

Ida : 27/08 - 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon.



: 27/08 - 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon. Volta: 11/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR



Vasco da Gama x Botafogo:

Ida : 27/08 - 21h30 - Vasco x Botafogo - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon

: 27/08 - 21h30 - Vasco x Botafogo - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Volta: 11/09 - 21h30 - Botafogo x Vasco



Premiação e chaveamento da Copa do Brasil 2025

Conforme o regulamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não há critério do gol fora de casa como desempate. A vaga vale R$ 9.922.500 em premiação.

Quartas de final:

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750



Grupo II (Série B): R$ 4.740.750



Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750



Semifinal:



Grupo I (Série A): R$ 9.922.500



Grupo II (Série B): R$ 9.922.500



Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

Como não haverá mais sorteio no mata-mata, o chaveamento até a final já está definido pela organizadora da competição. Os confrontos de volta ocorrerão em 10 e 11 de setembro.

Leia Também Copa do Brasil 2026: veja todos os times classificados para o torneio

O classificado de Cruzeiro e Atlético-MG terá pela frente Athletico-PR ou Corinthians, enquanto quem avançar de Vasco da Gama e Botafogo jogará contra Fluminense ou Bahia.

Semifinais:

Cruzeiro x Atlético-MG ou Corinthians x Athletico-PR.

Vasco da Gama x Botafogo ou Fluminense x Bahia.