Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja os jogos de hoje (27/08) e a disputa por 3 vagas na semifinal
Dos confrontos de ida das quartas de final, o dia reserva três partids, incluindo rivalidades locais; veja onde assistir, horários e regulamento
As quartas de final da Copa do Brasil 2025 começam nesta quarta-feira (27/08), com os jogos de ida! Os resultados são essenciais para definirem os quatro semifinalistas.
O dia reserva Atlético-MG x Cruzeiro, no Mineirão, Athletico-PR x Corinthians, na Ligga Arena, e Vasco da Gama x Botafogo, em São Januário. A seguir, veja detalhes!
Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (27/08)
Atlético-MG x Cruzeiro:
- Ida: 27/08 - 19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Amazon Prime Video.
- Volta: 11/09 - 19h30 - Cruzeiro x Atlético-MG
Athletico-PR x Corinthians:
- Ida: 27/08 - 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon.
- Volta: 11/09 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR
Vasco da Gama x Botafogo:
- Ida: 27/08 - 21h30 - Vasco x Botafogo - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon
- Volta: 11/09 - 21h30 - Botafogo x Vasco
Premiação e chaveamento da Copa do Brasil 2025
Conforme o regulamento divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não há critério do gol fora de casa como desempate. A vaga vale R$ 9.922.500 em premiação.
Quartas de final:
- Grupo I (Série A): R$ 4.740.750
- Grupo II (Série B): R$ 4.740.750
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750
Semifinal:
- Grupo I (Série A): R$ 9.922.500
- Grupo II (Série B): R$ 9.922.500
- Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500
Como não haverá mais sorteio no mata-mata, o chaveamento até a final já está definido pela organizadora da competição. Os confrontos de volta ocorrerão em 10 e 11 de setembro.
O classificado de Cruzeiro e Atlético-MG terá pela frente Athletico-PR ou Corinthians, enquanto quem avançar de Vasco da Gama e Botafogo jogará contra Fluminense ou Bahia.
Semifinais:
- Cruzeiro x Atlético-MG ou Corinthians x Athletico-PR.
- Vasco da Gama x Botafogo ou Fluminense x Bahia.