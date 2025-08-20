Copa do Brasil 2026: veja todos os times classificados para o torneio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A CBF distribuirá um total de 92 vagas na Copa do Brasil 2026: 80 via estaduais e 12 direto à 3ª fase para campeões e times da Libertadores.

A Copa do Brasil 2025 chega às quartas de final, mas a edição de 2026 já conta com mais de 70 clubes classificados. Ao todo, a CBF distribuirá 92 vagas, sendo 80 delas via campeonatos estaduais.

Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco, Grêmio, Internacional, Juventude e Corinthians estão entre os primeiros times garantidos na próxima edição.

Além disso, 12 vagas dão acesso direto à terceira fase, contemplando campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e clubes que disputam a Libertadores. Se algum time já classificado na primeira fase subir direto, a vaga será repassada ao melhor colocado do mesmo estadual.

Desde 1989, o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos. Flamengo e Grêmio seguem na lista de campeões com cinco taças cada.

Confira as equipes classificadas para a Copa do Brasil 2026

Acre

Independência

Galvez

Alagoas

ASA de Arapiraca

CRB

CSA

Amapá

Oratório

Trem

Amazonas

Amazonas

Manaus

Nacional

Bahia

Vitória

Bahia

Jacuipense

Ceará

Fortaleza

Ceará

Ferroviário

Distrito Federal

Capital

Gama

Espírito Santo

Porto Vitória

Rio Branco

Goiás

Vila Nova

Anápolis

Atlético-GO

Maranhão

Imperatriz

Maranhão

Mato Grosso

Cuiabá

Primavera

Mixto

Mato Grosso do Sul

Ivinhema

Operário

Minas Gerais

Atlético-MG

América-MG

Cruzeiro

Tombense

Athletic

Pará

Paysandu

Remo

Águia de Marabá

Tuna Luso

Paraíba

Botafogo

Sousa

Paraná

Athletico

Operário

Londrina

Maringá

Pernambuco

Santa Cruz

Sport

Retrô

Piauí

Piauí

Fluminense

Rio de Janeiro

Flamengo

Volta Redonda

Fluminense

Vasco

Sampaio Corrêa

Rio Grande do Norte

América

ABC

Rio Grande do Sul

Juventude

Internacional

Grêmio

Caxias

Ypiranga

Rondônia

Porto Velho

Guaporé

Roraima

GAS

Monte Roraima

Santa Catarina

Chapecoense

Avaí

São Paulo

Corinthians

Palmeiras

São Paulo

Santos

São Bernardo

Sergipe

Confiança

Itabaiana

Tocantins