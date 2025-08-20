Copa do Brasil 2026: veja todos os times classificados para o torneio
A CBF distribuirá um total de 92 vagas na Copa do Brasil 2026: 80 via estaduais e 12 direto à 3ª fase para campeões e times da Libertadores.
A Copa do Brasil 2025 chega às quartas de final, mas a edição de 2026 já conta com mais de 70 clubes classificados. Ao todo, a CBF distribuirá 92 vagas, sendo 80 delas via campeonatos estaduais.
Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco, Grêmio, Internacional, Juventude e Corinthians estão entre os primeiros times garantidos na próxima edição.
Além disso, 12 vagas dão acesso direto à terceira fase, contemplando campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e clubes que disputam a Libertadores. Se algum time já classificado na primeira fase subir direto, a vaga será repassada ao melhor colocado do mesmo estadual.
Desde 1989, o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos. Flamengo e Grêmio seguem na lista de campeões com cinco taças cada.
Confira as equipes classificadas para a Copa do Brasil 2026
Acre
- Independência
- Galvez
Alagoas
- ASA de Arapiraca
- CRB
- CSA
Amapá
- Oratório
- Trem
Amazonas
- Amazonas
- Manaus
- Nacional
Bahia
- Vitória
- Bahia
- Jacuipense
Ceará
- Fortaleza
- Ceará
- Ferroviário
Distrito Federal
- Capital
- Gama
Espírito Santo
- Porto Vitória
- Rio Branco
Goiás
- Vila Nova
- Anápolis
- Atlético-GO
Maranhão
- Imperatriz
- Maranhão
Mato Grosso
- Cuiabá
- Primavera
- Mixto
Mato Grosso do Sul
- Ivinhema
- Operário
Minas Gerais
- Atlético-MG
- América-MG
- Cruzeiro
- Tombense
- Athletic
Pará
- Paysandu
- Remo
- Águia de Marabá
- Tuna Luso
Paraíba
- Botafogo
- Sousa
Paraná
- Athletico
- Operário
- Londrina
- Maringá
Pernambuco
- Santa Cruz
- Sport
- Retrô
Piauí
- Piauí
- Fluminense
Rio de Janeiro
- Flamengo
- Volta Redonda
- Fluminense
- Vasco
- Sampaio Corrêa
Rio Grande do Norte
- América
- ABC
Rio Grande do Sul
- Juventude
- Internacional
- Grêmio
- Caxias
- Ypiranga
Rondônia
- Porto Velho
- Guaporé
Roraima
- GAS
- Monte Roraima
Santa Catarina
- Chapecoense
- Avaí
São Paulo
- Corinthians
- Palmeiras
- São Paulo
- Santos
- São Bernardo
Sergipe
- Confiança
- Itabaiana
Tocantins
- Araguaína
- União