Futebol | Notícia

Copa do Brasil 2026: veja todos os times classificados para o torneio

A CBF distribuirá um total de 92 vagas na Copa do Brasil 2026: 80 via estaduais e 12 direto à 3ª fase para campeões e times da Libertadores.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/08/2025 às 11:30 | Atualizado em 20/08/2025 às 11:41
Imagem do troféu da Copa do Brasil
Imagem do troféu da Copa do Brasil - Divulgação/CBF

A Copa do Brasil 2025 chega às quartas de final, mas a edição de 2026 já conta com mais de 70 clubes classificados. Ao todo, a CBF distribuirá 92 vagas, sendo 80 delas via campeonatos estaduais.

Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Flamengo, Vasco, Grêmio, Internacional, Juventude e Corinthians estão entre os primeiros times garantidos na próxima edição.

Além disso, 12 vagas dão acesso direto à terceira fase, contemplando campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B e clubes que disputam a Libertadores. Se algum time já classificado na primeira fase subir direto, a vaga será repassada ao melhor colocado do mesmo estadual.

Desde 1989, o Cruzeiro é o maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos. Flamengo e Grêmio seguem na lista de campeões com cinco taças cada.

Confira as equipes classificadas para a Copa do Brasil 2026

Acre

  • Independência
  • Galvez

Alagoas

  • ASA de Arapiraca
  • CRB
  • CSA

Amapá

  • Oratório
  • Trem

Amazonas

  • Amazonas
  • Manaus
  • Nacional

Bahia

  • Vitória
  • Bahia
  • Jacuipense

Ceará

  • Fortaleza
  • Ceará
  • Ferroviário

Distrito Federal

  • Capital
  • Gama

Espírito Santo

  • Porto Vitória
  • Rio Branco

Goiás

  • Vila Nova
  • Anápolis
  • Atlético-GO

Maranhão

  • Imperatriz
  • Maranhão

Mato Grosso

  • Cuiabá
  • Primavera
  • Mixto

Mato Grosso do Sul

  • Ivinhema
  • Operário

Minas Gerais

  • Atlético-MG
  • América-MG
  • Cruzeiro
  • Tombense
  • Athletic

Pará

  • Paysandu
  • Remo
  • Águia de Marabá
  • Tuna Luso

Paraíba

  • Botafogo
  • Sousa

Paraná

  • Athletico
  • Operário
  • Londrina
  • Maringá

Pernambuco

  • Santa Cruz
  • Sport
  • Retrô

Piauí

  • Piauí
  • Fluminense

Rio de Janeiro

  • Flamengo
  • Volta Redonda
  • Fluminense
  • Vasco
  • Sampaio Corrêa

Rio Grande do Norte

  • América
  • ABC

Rio Grande do Sul

  • Juventude
  • Internacional
  • Grêmio
  • Caxias
  • Ypiranga

Rondônia

  • Porto Velho
  • Guaporé

Roraima

  • GAS
  • Monte Roraima

Santa Catarina

  • Chapecoense
  • Avaí

São Paulo

  • Corinthians
  • Palmeiras
  • São Paulo
  • Santos
  • São Bernardo

Sergipe

  • Confiança
  • Itabaiana

Tocantins

  • Araguaína
  • União

