fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (17/08)? Veja programação completa

Globo transmitirá duas partidas da 20ª rodada da Série A do Brasileirão neste domingo (17de agosto); veja horário e programação da emissora

Por Victor Peixoto Publicado em 17/08/2025 às 0:37
Globo transmite partidas do Brasileirão
Globo transmite partidas do Brasileirão - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Domingo é dia de futebol na tv aberta! Neste dia 17, duas partidas da 20ª rodada do terão transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, a partir das 16h, horário de Brasília: Atlético-MG x Grêmio Santos x Vasco.

O torcedor precisará ter atenção a qual partida passará para o seu estado e conferir a programação local.

Ambas as partidas poderão ser assistidas totalmente de graça através do Globoplay.

Leia também

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Ida e volta! Veja tabela detalhada das quartas de final, com todas datas e horários
tabela

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Ida e volta! Veja tabela detalhada das quartas de final, com todas datas e horários
Corinthians x Athletico-PR: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas da Copa do Brasil 2025
Copa do Brasil 2025

Corinthians x Athletico-PR: Mandos de campo e data dos jogos pelas quartas da Copa do Brasil 2025

Compartilhe

Tags