Onde assistir Atlético-MG x Grêmio hoje (17/08)? Horário escalações e transmissão ao vivo do jogo do Galo

Tentando transpor boa fase das competições de mata-mata pro Brasileirão, Atlético recebe o Grêmio flertando com a zona do rebaixamento

Por Victor Peixoto Publicado em 16/08/2025 às 23:57
No 1° turno, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 x 1
No 1° turno, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 2 x 1 - Pedro Souza / Atlético

Hoje é dia de Brasileirão! Neste domingo (17), Atlético-MGGrêmio se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte, partida válida pela 20ª rodada da Série A 2025.

Em 11° lugar com 24 pontos, classificado na Copa do Brasil e com a vantagem na Sul-americana, o Galo precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro se não quiser viver o mesmo drama da temporada passada, quando "abdicou" do campeonato nacional para focar nos mata-matas e acabou ficando com o vice nas duas finais que disputou e sem a vaga na Libertadores.

Entretanto, a tendência é que Cuca poupe alguns titulares visando o jogo da volta da Sul-americana, contra o Godoy Cruz, marcado para a próxima quinta-feira (21).

Se vencer é necessário para o Galo, para o Grêmio é ainda mais. Em 15° lugar com 20 pontos, o Imortal vai se aproximando pouco a pouco da zona de rebaixamento e pode terminar a rodada a apenas um ponto de distância do 17° colocado.

Nas últimas cinco rodadas, a equipe comandada por Mano Menezes, que vem bastante pressionado no cargo, venceu apenas uma vez, acumulando também três derrotas, a última delas para o Sport, lanterna da competição e que até então ainda não havia vencido nenhuma partida neste Brasileirão.

Transmissão ao vivo 

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Globoplay, grátis no streaming, e do Premiere, no pay-per-view.

Links para assistir o jogo ao vivo e online GRÁTIS com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

Prováveis escalações

  • Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk - Cuca
  • Grêmio: Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Alysson, Cristian Olivera e Carlos Vinícius - Mano Menezes

Ficha do jogo

  • Partida: Atlético-MG x Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão 2025
  • Data e horário: Domingo, 16/08, às 16h, horário de Brasília
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Transmissão ao vivo: GloboGloboplay e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
  • Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

