Jogos de hoje (27/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Os destaques do dia são os três confrontos, dos quatro, das quartas de final da Copa do Brasil 2025, além dos playoffs da Champions League

Por Robert Sarmento Publicado em 27/08/2025 às 4:12
Jogadores do Corinthians comemorando gol
Jogadores do Corinthians comemorando gol - Rodrigo Coca/Corinthians

Os jogos de hoje (27/08) trazem vários duelos importantes! Isso porque começa as quartas de final da Copa do Brasil. O dia também traz os jogos de volta dos playoffs da Champions League.

Ainda em relação ao continente europeu, tem Bayern de Munique na Copa da Alemanha e o Manchester United na Copa da Liga Inglesa. Já nos Estados Unidos Lionel Messi entra em campo.

Jogos de hoje (27 de agosto de 2025)

Abaixo, confira a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante lembrar que, caso tenha qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Copa do Brasil 2025

Quartas de final - Jogo de ida

  • 19h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Amazon Prime Video
  • 21h30 - Athletico-PR x Corinthians - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
  • 21h30 - Vasco x Botafogo - TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

Champions League 2024/25

Playoffs - Jogos de volta

  • 13h45 - Qarabag Agdam x Ferencvaros - HBO Max
  • 16h - Benfica x Fenerbahçe - TNT e HBO Max
  • 16h - Copenhagen x Basel - HBO Max
  • 16h - Club Brugge x Rangers - Space e HBO Max

Copa da Alemanha 2025

Primeira fase - Jogo único

  • 15h45 - Wehen Wiesbaden x Bayern de Munique - ESPN4 e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Segunda fase - Jogo único

  • 16h - Grimsby x Manchester United - ESPN e Disney+

LaLiga

  • 16h - Celta de Vigo x Real Bétis - Disney+

Copa Centro-Americana da Concacaf

  • 21h - LD Alajuelense x Antigua GFC - Disney+
  • 21h - CD Plaza Amador x Alianza FC - Disney+
  • 21h - Moca x Mount Pleasant - Disney+
  • 23h - CD Olímpia x Club Xelaju - Disney+
  • 23h - Real Estelí x CD Águila - Disney+

Leagues Cup

  • 21h30 - Inter Miami x Orlando City - Apple TV+
  • 23h45 - Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders - Apple TV+

