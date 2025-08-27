fechar
Sport | Notícia

Sport terá retorno importante no ataque para partida contra o vasco

Em busca de uma recuperação rápida após ser derrotado pelo Palmeiras, por 3 a 0, Leão da Ilha encara Cruz-Maltino com o objetivo de vencer em casa

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 27/08/2025 às 16:08 | Atualizado em 27/08/2025 às 16:10
Derik Lacerda comemora gol pelo Sport
Derik Lacerda comemora gol pelo Sport - Reprodução: Paulo Paiva/ Sport

Em busca de sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro, o Sport se prepara para encarar o Vasco, em duelo que será disputado no próximo domingo (31), às 20h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro.

Para o duelo contra o Cruz-Maltino, o técnico Daniel Paulista poderá contar com uma peça importante do elenco rubro-negro.

O atacante Derik Lacerda, que ficou de fora da partida contra o Palmeiras por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, voltou a ser opção para o comandante rubro-negro.

O jogador tornou-se uma peça importante do sistema ofensivo do Leão ao balançar as redes em duas partidas do time, contra Santos e São Paulo.

Derik Lacerda é esperado no elenco titular para o próximo jogo do time rubro-negro, já que o atacante Pablo, que atuou no último jogo, não convenceu.

Sport pode ter desfalque importante

Por outro lado, o meia Lucas Lima pode tornar-se um desfalque para o Leão da Ilha. O camisa 10 sofreu uma lesão no tornozelo na última partida da equipe e tornou-se dúvida para o próximo jogo.

A situação é ainda mais grave, já que o argentino Atencio, que poderia ser uma opção, está de saída para o futebol do Oriente Médio.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Outro meia que poderia assumir o posto de Lucas Lima é o português Sérgio Oliveira. Porém, o jogador está em fase final de transição física e ainda aguarda para saber se terá condições de entrar em campo.

O técnico Daniel Paulista já sabe que terá outros dois desfalques importantes, já que os laterais Hereda e Igor Cariús estão suspensos.

Leia também

Antes do Bahia, Sport havia sido o último nordestino com atleta convocado para a Seleção: relembre
Seleção Brasileira

Antes do Bahia, Sport havia sido o último nordestino com atleta convocado para a Seleção: relembre
Concessão do Metrô do Recife: Rui Costa confirma concessão, diz que anúncio acontece em até duas semanas e que o leilão será realizado pelo governo de Pernambuco
TRANSPORTE PÚBLICO

Concessão do Metrô do Recife: Rui Costa confirma concessão, diz que anúncio acontece em até duas semanas e que o leilão será realizado pelo governo de Pernambuco

Compartilhe

Tags