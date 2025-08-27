Sport terá retorno importante no ataque para partida contra o vasco
Em busca de uma recuperação rápida após ser derrotado pelo Palmeiras, por 3 a 0, Leão da Ilha encara Cruz-Maltino com o objetivo de vencer em casa
Em busca de sua primeira vitória em casa no Campeonato Brasileiro, o Sport se prepara para encarar o Vasco, em duelo que será disputado no próximo domingo (31), às 20h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro.
Para o duelo contra o Cruz-Maltino, o técnico Daniel Paulista poderá contar com uma peça importante do elenco rubro-negro.
O atacante Derik Lacerda, que ficou de fora da partida contra o Palmeiras por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, voltou a ser opção para o comandante rubro-negro.
O jogador tornou-se uma peça importante do sistema ofensivo do Leão ao balançar as redes em duas partidas do time, contra Santos e São Paulo.
Derik Lacerda é esperado no elenco titular para o próximo jogo do time rubro-negro, já que o atacante Pablo, que atuou no último jogo, não convenceu.
Sport pode ter desfalque importante
Por outro lado, o meia Lucas Lima pode tornar-se um desfalque para o Leão da Ilha. O camisa 10 sofreu uma lesão no tornozelo na última partida da equipe e tornou-se dúvida para o próximo jogo.
A situação é ainda mais grave, já que o argentino Atencio, que poderia ser uma opção, está de saída para o futebol do Oriente Médio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Outro meia que poderia assumir o posto de Lucas Lima é o português Sérgio Oliveira. Porém, o jogador está em fase final de transição física e ainda aguarda para saber se terá condições de entrar em campo.
O técnico Daniel Paulista já sabe que terá outros dois desfalques importantes, já que os laterais Hereda e Igor Cariús estão suspensos.