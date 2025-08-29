Sport acerta a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido, do Grêmio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Defensor pode ser contratado pelo Leão da Ilha por não ter atuado na Série A. Jogador viveu período de destaque com a camisa do Red Bull Bragantino

Nesta sexta-feira (29), o Sport acertou a contratação do lateral-esquerdo Luan Cândido. O jogador defendia as cores do Grêmio, onde estava fora dos planos.

Conforme apuração do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o jogador de 24 anos já está no CT do Leão, onde finaliza os exames médicos e define os últimos detalhes para reforçar o time.

Apesar do Sport ter atingido um limite de cinco contratações de jogadores que disputaram a Série A nesta nesta janela de transferências (Kévyson, Aderlan, Pedro Augusto, Léo Pereira e Gabriel Vasconcellos), o lateral-esquerdo pode ser contratado por não ter atuado na competição.

Luan Cândido chega para reforçar uma posição que passa por problemas, devido à lesão do titular Igor Cariús, que deve ficar de fora durante os próximos jogos.

Kévyson, titular no jogo contra o Palmeiras, não convenceu a torcida e foi substituído pelo técnico Daniel Paulista por Aderlan, improvisado na função.

Quem é Luan Cândido?

Reforço do Imortal para a atual temporada, o atleta disputou apenas 3 partidas em 2025 e não agradou em Porto Alegre. Seu último jogo foi realizado no mês de maio, contra o Atlético Grau, do Peru, pela Copa Sul-Americana.

Luan Cândido obteve maior destaque com a camisa do Red Bull Bragantino, onde atuou entre os anos de 2020 e 2024. Ao todo, o jogador disputou 179 partidas pelo time, com 21 gols marcados e 8 assistências.

O jogador foi formado nas categorias de base do Palmeiras, mas não chegou a entrar em campo pelo clube alviverde. Luan Cândido também soma uma passagem pelo RB Leipzig, da Alemanha.

A janela de transferências segue aberta até a próxima terça-feira (02). Até lá, o Sport pode registrar novos jogadores para a sequência da temporada.