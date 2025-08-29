Goiás x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Esmeraldino lidera a Série B com 44 pontos, enquanto a equipe da Pantera luta contra o Z-4 e tenta se afastar da zona da degola.
O líder Goiás vai receber o Botafogo-SP, que briga contra a zona de rebaixamento, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (30), pela 24ª rodada da competição.
O duelo será disputado no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha.
Como chegam as equipes?
Goiás
Líder da Série B, o Esmeraldino soma 44 pontos em 23 jogos. A equipe joga pressionada para não tropeçar, já que o Coritiba (vice-líder, 43 pontos) está logo atrás e encara o Operário-PR nesta rodada.
Botafogo-SP
O Pantera vive situação oposta. Atualmente em 15º lugar, é o primeiro time fora do Z-4, mas a margem é curta. Os concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento vêm logo abaixo: Amazonas (24 pts), Volta Redonda (23), América-MG (22) e Paysandu (21).
Onde assistir ao vivo Goiás x Botafogo-SP?
A partida entre Goiás e Botafogo-SP terá transmissão ao vivo do Disney+.
Ficha de jogo
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada
- Data: Sábado, 30 de agosto de 2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) – Goiânia (GO)
- Transmissão: Disney+
Prováveis escalações
Goiás
Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava; Wellington Rato, Jajá e Moraes.
Botafogo-SP
Victor Souza; Jeferson, Edson (Rafael Milhorim), Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jefferson Nem, Jonathan Cafu e Ronnie Carrillo.
Arbitragem
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes
- Auxiliares: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Thiago Rosa de Oliveira Esposito
- VAR: Daniel Victor Costa Silva