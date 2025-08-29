Goiás x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Esmeraldino lidera a Série B com 44 pontos, enquanto a equipe da Pantera luta contra o Z-4 e tenta se afastar da zona da degola.

O líder Goiás vai receber o Botafogo-SP, que briga contra a zona de rebaixamento, às 18h30 (de Brasília) deste sábado (30), pela 24ª rodada da competição.

O duelo será disputado no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha.

Como chegam as equipes?

Goiás

Líder da Série B, o Esmeraldino soma 44 pontos em 23 jogos. A equipe joga pressionada para não tropeçar, já que o Coritiba (vice-líder, 43 pontos) está logo atrás e encara o Operário-PR nesta rodada.

Botafogo-SP

O Pantera vive situação oposta. Atualmente em 15º lugar, é o primeiro time fora do Z-4, mas a margem é curta. Os concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento vêm logo abaixo: Amazonas (24 pts), Volta Redonda (23), América-MG (22) e Paysandu (21).

Onde assistir ao vivo Goiás x Botafogo-SP?

A partida entre Goiás e Botafogo-SP terá transmissão ao vivo do Disney+.

Ficha de jogo

Competição: Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada Data: Sábado, 30 de agosto de 2025

Sábado, 30 de agosto de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) – Goiânia (GO)

Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) – Goiânia (GO) Transmissão: Disney+

Prováveis escalações

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava; Wellington Rato, Jajá e Moraes.

Botafogo-SP

Victor Souza; Jeferson, Edson (Rafael Milhorim), Carlos Eduardo e Gabriel Risso; Gabriel Bispo, Wesley Dias e Marquinho; Jefferson Nem, Jonathan Cafu e Ronnie Carrillo.

Arbitragem