Transmissão Vasco x Botafogo ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Gigante da Colina eliminou o CSA com vitória por 3x1, enquanto o Fogão superou o Bragantino com dois triunfos na última fase da competição
Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27/08), às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O duelo será no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.
Na fase anterior, o Gigante da Colina eliminou o CSA ao vencer o jogo de volta por 3x1.
Já o Glorioso avançou ao superar o Red Bull Bragantino, com duas vitórias no confronto. O jogo de volta entre Vasco e Botafogo está marcado para 11 de setembro.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O duelo desta quarta-feira (27) entre Vasco x Botafogo terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (Pay-per-view), SporTV (TV fechada) e pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.
O confronto poderá ser acompanhado gratuitamente dessas duas maneiras:
Opção gratuita (TV aberta) – Globo
- Verifique a programação da Globo local para confirmar se o jogo será exibido na sua região.
- Ligue sua TV ou acesse o Globoplay (gratuito com cadastro).
Opção gratuita (aplicativo) – Globoplay
- Acesse: globoplay.globo.com
- Faça login com uma conta Globo (ou crie uma gratuitamente).
- Clique em “Agora na TV” para assistir à transmissão ao vivo da Globo.
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 27/08
- Horário: 21h30 (Brasília)
- Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
- Competição: Quartas de final (ida) – Copa do Brasil 2025
- Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Amazon
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).
Botafogo
John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.