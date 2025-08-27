fechar
Onde assistir |

Transmissão Vasco x Botafogo ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Gigante da Colina eliminou o CSA com vitória por 3x1, enquanto o Fogão superou o Bragantino com dois triunfos na última fase da competição

Por João Victor Tavares Publicado em 27/08/2025 às 19:20
Philippe Coutinho concentrado durante o jogo do Vasco
Philippe Coutinho concentrado durante o jogo do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27/08), às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O duelo será no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Na fase anterior, o Gigante da Colina eliminou o CSA ao vencer o jogo de volta por 3x1.

Já o Glorioso avançou ao superar o Red Bull Bragantino, com duas vitórias no confronto. O jogo de volta entre Vasco e Botafogo está marcado para 11 de setembro.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O duelo desta quarta-feira (27) entre Vasco x Botafogo terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (Pay-per-view), SporTV (TV fechada) e pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.

O confronto poderá ser acompanhado gratuitamente dessas duas maneiras:

Opção gratuita (TV aberta) – Globo

  • Verifique a programação da Globo local para confirmar se o jogo será exibido na sua região.
  • Ligue sua TV ou acesse o Globoplay (gratuito com cadastro).

Opção gratuita (aplicativo) – Globoplay

  • Acesse: globoplay.globo.com
  • Faça login com uma conta Globo (ou crie uma gratuitamente).
  • Clique em “Agora na TV” para assistir à transmissão ao vivo da Globo.

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 27/08
  • Horário: 21h30 (Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
  • Competição: Quartas de final (ida) – Copa do Brasil 2025
  • Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Amazon

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).

Botafogo

John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.

Leia também

Transmissão Newscastle x Liverpool ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Premier League

Transmissão Newscastle x Liverpool ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Copa do Brasil 2025

Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags