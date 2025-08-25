Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Gigante da Colina eliminou o CSA com vitória por 3x1, enquanto o Fogão superou o Bragantino com dois triunfos na última fase da competição
Vasco e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (27/08), às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O duelo será no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.
Na fase anterior, o Gigante da Colina eliminou o CSA ao vencer o jogo de volta por 3x1.
Já o Glorioso avançou ao superar o Red Bull Bragantino, com duas vitórias no confronto. O jogo de volta entre Vasco e Botafogo está marcado para 11 de setembro.
Onde assistir ao vivo?
O duelo desta quarta-feira (27) entre Vasco x Botafogo terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (Pay-per-view), SporTV (TV fechada) e pela plataforma de streaming Amazon Prime Video.
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 27/08
- Horário: 21h30 (Brasília)
- Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro
- Competição: Quartas de final (ida) – Copa do Brasil 2025
- Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Amazon
Prováveis escalações
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (David).
Botafogo
John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza, Alex Telles, Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral.
Retrospecto entre Vasco x Botafogo
Ao longo da história, Vasco e Botafogo já se enfrentaram 322 vezes, com ampla superioridade do Gigante da Colina no retrospecto.
O time cruzmaltino soma 136 vitórias, enquanto o Glorioso venceu 90 partidas, além de 96 empates no clássico.
Porém, quando o recorte é apenas pela Copa do Brasil, a vantagem muda de lado: em dois confrontos na competição, o Botafogo leva a melhor, com uma vitória e um empate.
Últimos cinco jogos:
- 2 vitórias do Vasco
- 2 vitórias do Botafogo
- 1 empate