Transmissão Newscastle x Liverpool ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Newcastle vive jejum desde maio e joga sem Isak, de saída para o Liverpool. Atual campeão, os Reds chegam embalados e em busca de revanche.
Newcastle e Liverpool se enfrentam hoje em jogo válido pela 2ª rodada da Premier League 2025/26. A partida acontecerá nesta segunda-feira (25), às 16:00 (horário de Brasília), no St. James" Park, em Newcastle.
Como chegam as equipes?
Newcastle
Não vence desde 11 de maio e passou a pré-temporada sem triunfos. Sem Isak, que está de saída para o Liverpool, Eddie Howe deve manter a formação anterior, apostando em Elanga, Gordon e Barnes no ataque.
Liverpool
Atual campeão da Premier League, começou a temporada com vitória por 4 a 2. Chega embalado e em busca de revanche após perder para o Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa na última temporada.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O confronto entre Newcastle e Liverpool não terá transmissão gratuita, restando apenas o Disney+ para assistir à partida online.
Ficha de jogo
- Partida: Newcastle x Liverpool
- Competição: Premier League 2025/26
- Data: 25/08/2025
- Horário: 16:00 (Horário de Brasília)
- Local: St. James’ Park, em Newcastle
- Transmissão: Disney+
Prováveis escalações
Newcastle
Pope; Trippier, Schar, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Elanga, Barnes e Gordon. Técnico: Eddie Howe.
Liverpool
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.