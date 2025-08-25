fechar
Transmissão Newscastle x Liverpool ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Newcastle vive jejum desde maio e joga sem Isak, de saída para o Liverpool. Atual campeão, os Reds chegam embalados e em busca de revanche.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/08/2025 às 14:00
Alisson, goleiro do Liverpool
Alisson, goleiro do Liverpool - Reprodução/ Instagram

Newcastle e Liverpool se enfrentam hoje em jogo válido pela 2ª rodada da Premier League 2025/26. A partida acontecerá nesta segunda-feira (25), às 16:00 (horário de Brasília), no St. James" Park, em Newcastle. 

Como chegam as equipes? 

Newcastle

Não vence desde 11 de maio e passou a pré-temporada sem triunfos. Sem Isak, que está de saída para o Liverpool, Eddie Howe deve manter a formação anterior, apostando em Elanga, Gordon e Barnes no ataque.

Liverpool

Atual campeão da Premier League, começou a temporada com vitória por 4 a 2. Chega embalado e em busca de revanche após perder para o Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa na última temporada.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O confronto entre Newcastle e Liverpool não terá transmissão gratuita, restando apenas o Disney+ para assistir à partida online.

Ficha de jogo

  • Partida: Newcastle x Liverpool
  • Competição: Premier League 2025/26
  • Data: 25/08/2025
  • Horário: 16:00 (Horário de Brasília)
  • Local: St. James’ Park, em Newcastle
  • Transmissão: Disney+

Prováveis escalações

Newcastle

Pope; Trippier, Schar, Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Elanga, Barnes e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Liverpool

Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz; Salah, Gakpo e Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

