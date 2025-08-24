Transmissão Vasco x Corinthians ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Gigante da Colina e Timão se enfrentam em duelo direto na tabela; ambos vivem jejum de vitórias e buscam reação no Brasileirão neste domingo.
Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro.
Transissão ao vivo, online e grátis
A partida entre Vasco x Corinthians terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e Premiere (pay-per-view).
Passo a passo para assistir Vasco x Corinthians ao vivo, online e grátis
1. Acesse a Globo ao vivo pela internet (GloboPlay)
- A Globo vai transmitir o jogo de graça em várias regiões. Para assistir online:
- Acesse: globoplay.globo.com
2. Crie uma conta gratuita (se ainda não tiver)
- Clique em “Entrar” no canto superior direito
- Selecione “Cadastre-se”
- Preencha com seu nome, e-mail, CPF e crie uma senha
- Confirme pelo e-mail e pronto!
3. Clique na aba “Agora na Globo”
- Depois de entrar na conta, vá até a opção “Agora na Globo” (ou “ao vivo”) para assistir à programação em tempo real.
4. Verifique se a sua região tem sinal liberado
- A transmissão online da Globo via Globoplay é gratuita, mas a disponibilidade varia de região para região.
- Se a sua cidade estiver na área de cobertura do jogo, você conseguirá assistir ao vivo sem pagar nada.
Ficha de jogo
- Data: Domingo, 24 de agosto de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
- Competição: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A
- Onde assistir: TV Globo e Premiere
Prováveis escalações
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anglieri; Raniele, Ryan, Breno Bidon; Garro, Romero e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.