Transmissão Vasco x Corinthians ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Gigante da Colina e Timão se enfrentam em duelo direto na tabela; ambos vivem jejum de vitórias e buscam reação no Brasileirão neste domingo.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/08/2025 às 14:00
Philippe Coutinho concentrado durante o jogo do Vasco
Philippe Coutinho concentrado durante o jogo do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro.

 

Transissão ao vivo, online e grátis

A partida entre Vasco x Corinthians terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e Premiere (pay-per-view).

Passo a passo para assistir Vasco x Corinthians ao vivo, online e grátis

1. Acesse a Globo ao vivo pela internet (GloboPlay)

  • A Globo vai transmitir o jogo de graça em várias regiões. Para assistir online:
  • Acesse: globoplay.globo.com

2. Crie uma conta gratuita (se ainda não tiver)

  • Clique em “Entrar” no canto superior direito
  • Selecione “Cadastre-se”
  • Preencha com seu nome, e-mail, CPF e crie uma senha
  • Confirme pelo e-mail e pronto!

3. Clique na aba “Agora na Globo”

  • Depois de entrar na conta, vá até a opção “Agora na Globo” (ou “ao vivo”) para assistir à programação em tempo real.

4. Verifique se a sua região tem sinal liberado

  • A transmissão online da Globo via Globoplay é gratuita, mas a disponibilidade varia de região para região.
  • Se a sua cidade estiver na área de cobertura do jogo, você conseguirá assistir ao vivo sem pagar nada.

Ficha de jogo

  • Data: Domingo, 24 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Competição: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A
  • Onde assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anglieri; Raniele, Ryan, Breno Bidon; Garro, Romero e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

