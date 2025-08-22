Paysandu x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Papão está em momento difícil, na 19ª posição com 21 pontos e vem de derrota. Fantasma é 12º com 27 pontos e busca recuperação após empate.

Paysandu e Operário-PR se enfrentam no domingo (24), às 16h (de Brasília), no estádio da Curuzu, em Belém, em confronto válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes?

O Papão chega em um momento difícil, com apenas 21 pontos conquistados até o momento. A equipe ocupa a 19ª colocação na Série B e vem de derrota para a Chapecoense.

Já o Fantasma está na 12ª colocação, com 27 pontos somados, e vem de empate sem gols contra o Avaí.

Onde assistir ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo no streaming fechado do Disney+ e no canal fechado da ESPN.

Ficha de jogo

Data: Sábado, 24 de agosto de 2025

Sábado, 24 de agosto de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)

Estádio da Curuzu, Belém (PA) Transmissão: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Paysandu

Gabriel Mesquita; Luan Freitas (Edilson), Thalisson, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira.

Operário

Elias; Gabriel Souza, Miranda, Nilson Júnior (Joseph), e Jefferson; Zuluga, Índio, Paraíba, Rodrigo Farofa; Ademilson e Boschilia.