Paysandu x Operário: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Papão está em momento difícil, na 19ª posição com 21 pontos e vem de derrota. Fantasma é 12º com 27 pontos e busca recuperação após empate.
Paysandu e Operário-PR se enfrentam no domingo (24), às 16h (de Brasília), no estádio da Curuzu, em Belém, em confronto válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes?
O Papão chega em um momento difícil, com apenas 21 pontos conquistados até o momento. A equipe ocupa a 19ª colocação na Série B e vem de derrota para a Chapecoense.
Já o Fantasma está na 12ª colocação, com 27 pontos somados, e vem de empate sem gols contra o Avaí.
Onde assistir ao vivo?
A partida será transmitida ao vivo no streaming fechado do Disney+ e no canal fechado da ESPN.
Ficha de jogo
- Data: Sábado, 24 de agosto de 2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Estádio da Curuzu, Belém (PA)
- Transmissão: ESPN e Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Paysandu
Gabriel Mesquita; Luan Freitas (Edilson), Thalisson, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira.
Operário
Elias; Gabriel Souza, Miranda, Nilson Júnior (Joseph), e Jefferson; Zuluga, Índio, Paraíba, Rodrigo Farofa; Ademilson e Boschilia.