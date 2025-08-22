Manchester City x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações
City lidera após goleada, mas tem desfalques; Tottenham vence e aposta em Richarlison e Kudus para surpreender fora de casa no confronto.
Neste sábado (23), Manchester City e Tottenham se enfrentam no Etihad Stadium, em Manchester, pela 2ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola às 8h30 (de Brasília).
Como chegam as equipes?
O City chega líder após goleada de 4 a 0 sobre o Wolverhampton, mas terá desfalques importantes. Haaland segue como principal referência ofensiva.
O Tottenham, segundo colocado, também venceu na estreia e, mesmo com lesões, aposta em Richarlison e Kudus para surpreender fora de casa.
Onde assistir ao vivo?
O confronto deste fim de semana entre Manchester City e Tottenham contará com transmissão ao vivo do canal fechado da ESPN e do streaming do Disney +.
Ficha de jogo
- Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 8h30 (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Trafford; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias e Ait Nouri; Reijnders, Nico González e Bernardo Silva; Bobb, Doku e Haaland.
Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Djed Spence; Palhinha, Sarr e Bentancur; Brennan Johnson, Kudus e Richarlison.