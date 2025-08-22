fechar
Onde assistir | Notícia

Manchester City x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações

City lidera após goleada, mas tem desfalques; Tottenham vence e aposta em Richarlison e Kudus para surpreender fora de casa no confronto.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 17:23
Manchester City comemorando gol pela Champions League
Manchester City comemorando gol pela Champions League - Divulgação/City

Neste sábado (23), Manchester City e Tottenham se enfrentam no Etihad Stadium, em Manchester, pela 2ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola às 8h30 (de Brasília).

Como chegam as equipes?

O City chega líder após goleada de 4 a 0 sobre o Wolverhampton, mas terá desfalques importantes. Haaland segue como principal referência ofensiva.

O Tottenham, segundo colocado, também venceu na estreia e, mesmo com lesões, aposta em Richarlison e Kudus para surpreender fora de casa.

Onde assistir ao vivo?

O confronto deste fim de semana entre Manchester City e Tottenham contará com transmissão ao vivo do canal fechado da ESPN e do streaming do Disney +.

Ficha de jogo

  • Data e horário: sábado, 23 de agosto, às 8h30 (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
  • Onde assistir: ESPN e Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Trafford; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias e Ait Nouri; Reijnders, Nico González e Bernardo Silva; Bobb, Doku e Haaland.

Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Djed Spence; Palhinha, Sarr e Bentancur; Brennan Johnson, Kudus e Richarlison.

Leia também

West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Premier League

West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags