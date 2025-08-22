fechar
Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Gigante da Colina e Timão se enfrentam em duelo direto na tabela; ambos vivem jejum de vitórias e buscam reação no Brasileirão neste domingo.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 16:38
Memphis celebra gol pelo Corinthians com Matheuzinho
Memphis celebra gol pelo Corinthians com Matheuzinho - Rodrigo Coca/Corinthians

Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro.

Como chegam as equipes?

O Gigante da Colina, atualmente na 16ª colocação com 19 pontos, chega para o confronto após ser derrotado pelo Juventude por 2 a 0, no Alfredo Jaconi.

A equipe também não vence há quatro jogos como mandante no Brasileirão, sendo sua última vitória em 17 de maio contra o Fortaleza.

Já o Timão, que está na 14ª posição com 22 pontos, vem de duas derrotas consecutivas, para Bahia e Juventude, e não vence há seis partidas na competição. A última vitória do time foi em 16 de julho, diante do Ceará.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Vasco x Corinthians terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Data: Domingo, 24 de agosto de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
  • Competição: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A
  • Onde assistir: TV Globo e Premiere

Prováveis escalações

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Anglieri; Raniele, Ryan, Breno Bidon; Garro, Romero e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

