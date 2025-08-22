fechar
Levante x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Levante busca se firmar na elite após derrota na estreia da competição. O Barça mantém 100% na temporada com vitória e reforços de peso.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/08/2025 às 17:08
Lamine Yamal concentrado antes de jogo do Barcelona
Lamine Yamal concentrado antes de jogo do Barcelona - Instagram/Barcelona

Levante e Barcelona se enfrentam neste sábado (23), às 16h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será realizado no Estadio Ciudad de Valencia.

Como chegam as equipes?

O Levante, campeão da segunda divisão, estreou com derrota para o Alavés e tenta se firmar na elite com reforços defensivos.

Já o Barcelona venceu o Mallorca por 3 a 0, tem 100% de aproveitamento na temporada e se reforçou com nomes como Rashford, Norgaard e Roony Bardghji.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Levante x Barcelona terá transmissão do Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: Sábado, 23 de agosto de 2025
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Estadio Ciudad de Valencia, Valência (ESP)
  • Competição: 2ª rodada do Campeonato Espanhol (La Liga)
  • Onde assistir: Disney +

Prováveis escalações

Levante

Pablo Campos; Elgezabal, De La Fuente, Jorge Cabello; Toljan, Sergio Lozano, Oriol Rey, Sánchez; Pablo Martínez, Roger Brugué, Iván Romero. Técnico: Julián Calero.

Barcelona

Joan Garcia; Eric, Araújo, Cubarsí, Baldé; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick.

