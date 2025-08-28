fechar
Náutico x Ituano: há 19 anos, o Timbu brilhava e conquistava o acesso à Série A; relembre como foi

Além do bom retrospecto contra a equipe de Itu, o torcedor do Timbu guarda boas lembranças dos confrontos entre Náutico e Ituano nos Aflitos.

Por João Victor Tavares Publicado em 28/08/2025 às 15:39 | Atualizado em 28/08/2025 às 15:43
Náutico x Ituano em 2006
Náutico x Ituano em 2006 - Foto: Ricardo Fernandes / Náutico

O jogo deste sábado entre Náutico e Ituano, no Estádio dos Aflitos, em Recife, marca o reencontro das equipes após três anos sem se enfrentarem em competições oficiais.

A última partida entre os dois times aconteceu na Série B de 2022, com vitória do Timbu por 2 a 0 sobre a equipe paulista.

O confronto é histórico para o Náutico, já que há nove anos o clube conquistou o acesso à Série A ao vencer o Ituano, um ano após a Batalha dos Aflitos.

O mais marcante é que Hélio dos Anjos, que comandou a equipe em 2006, estará novamente à frente do Timbu no próximo encontro entre os times, agora pela Série C de 2025.

Nesta temporada, o Timbu garantiu a classificação terminando a tabela na terceira colocação, com 64 pontos (18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas).

Já o Galo de Itu finalizou na 10ª posição, somando 50 pontos (12 vitórias, 14 empates e 12 derrotas).

Foto: Ricardo Fernandes / Náutico
Kuki e Felipe comemorando gol do Náutico em 2006 - Foto: Ricardo Fernandes / Náutico

Relembre como foi a partida

O Náutico começou pressionando o Ituano, que se defendeu bem e dificultou as finalizações alvirrubras. No segundo tempo, Luis Carlos Capixaba abriu o placar aos 3 minutos, aproveitando cruzamento de Kuki.

Pouco depois, Felipe marcou e ampliou para 2 a 0, garantindo a vitória do Timbu, que comemorou o resultado até o apito final.

Ficha técnica do jogo

  • Placar: Náutico 2 x 0 Ituao
  • Renda: R$ 252.553,00
  • Público: 20.669 torcedores
  • Local: Estádio dos Aflitos, em Recife (PE)
  • Árbitro: Antônio Hora Filho (SE)
  • Gols: Luís Carlos Capixaba, aos três, e Felipe, aos 24 minutos do segundo tempo.

Escalações

Náutico

Eduardo; Sidny, Leandro, Breno e Jaime (Sérgio Manoel); Luciano, Vágner Rosa, Luís Carlos Capixaba e Nildo (Marcelo Ramos); Kuki e Felipe. Técnico: Hélio dos Anjos.

Ituano

André Luiz; Ricardo Lopes, Romildo, Erivélton e Paulo Santos; Adriano, Johnny (Rafael Tesser), Juliano e Reginaldo; Gilson (Moré) e Cris (Alberto). Técnico: José Luiz Drey.

Histórico entre Náutico x Ituano

  • Náutico 2x0 Ituano: (Série B 2022)
  • Ituano 0x0 Náutico: (Série B 2022)
  • Náutico 2x0 Ituano: (Série B 2006)
  • Ituano 1x1 Náutico: (Série B 2006)
  • Náutico 1x0 Ituano: (Série B 2005)
  • Náutico 1x0 Ituano: (Série B 2004)

